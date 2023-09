Dekouvwi "Engredyan ki manke" pou Diamonds woz, ouvè nouvo opòtinite pou rechèch pyè presye ra.

By

Syantis yo te fè yon dekouvèt nan konpreyansyon fòmasyon an nan Diamonds woz, ki se li te ye pou rar yo ak bote. Wòch presye sa yo, konsidere kòm kèk nan pi chè nan mond lan, yo te jwenn an abondans nan m 'la fèk fèmen Argyle nan Ostrali. Sepandan, rezon ki fè yo dèyè gwo konsantrasyon woz kawo nan kote an patikilye sa a te rete lontan yon mistè.

Nan yon etid ki te pibliye nan jounal Nature Communications, chèchè Ostralyen yo te revele ke dyaman woz yo te jwenn nan Argyle yo te pote sou sifas Latè plis pase 1.3 milya ane de sa. Diamonds yo te fòme atravè yon konbinezon de twa engredyan kle. Premye a se kabòn, ki dwe pwofondman antere nan tè a, anba a 150km. Dezyèm engredyan se yon kantite presyon espesifik ki lakòz Diamonds yo otreman klè vire woz. Twòp presyon rezilta nan Diamonds mawon, ki gen mwens valè.

Engredyan ki manke a, jan chèchè yo te dekouvri, se evènman vòlkanik ki te pote dyaman yo nan sifas la, ki fè yo aksesib pou moun. Lè yo analize ti kristal nan yon echantiyon wòch ki soti nan min Argyle, syantis yo te kapab detèmine laj dyaman yo epi etabli yon delè ki pi egzak. Yo te jwenn ke dyaman yo te fòse anlè pandan kraze premye supercontinent nan mond lan, ke yo rekonèt kòm Nuna oswa Columbia, 1.3 milya ane de sa.

Rechèch inogirasyon sa a gen enplikasyon enpòtan pou rechèch dyaman nan lavni. Li konnen kounye a ke kawo woz ka jwenn tou pre bor yo nan kontinan yo, nan senti mòn fin vye granmoun ki make separasyon an nan ansyen supercontinents. Kote ki posib pou dekouvèt nan lavni yo enkli Kanada, Larisi, Afrik di sid, ak Ostrali.

Pandan ke fèmti nan min Argyle te kontribye nan rate nan kawo woz, valè yo espere kontinye ap monte. Nouvo konpreyansyon yo genyen sou pwosesis fòmasyon yo ta ka ede gide efò nan lavni pou jwenn pyè presye ra sa yo, byenke li pa fasil pou yon pwosesis fasil oswa rapid.

An konklizyon, dekouvèt "engredyan ki manke a" pou kawo woz ouvè nouvo posiblite pou lokalize pyè presye sa yo. Syantis yo kounye a gen yon konpreyansyon klè sou kondisyon ki nesesè pou fòmasyon yo, ki ta ka ede nan rechèch nan lavni pou Diamonds woz nan lòt rejyon nan mond lan.

Sous:

– Kominikasyon Lanati

– Curtin University

- Inivèsite Adelaide