Syantis yo te fè yon dekouvèt inogirasyon ki bay limyè sou orijin dyaman woz, youn nan pyè presye ki pi chè nan mond lan. Majorite kawo woz yo te detere nan min Argyle kounye a fèmen nan nòdwès Ostrali aleka, men rezon ki fè yo dèyè abondans nan bèl pyè koute chè sa yo te rete yon mistè.

Nan yon etid ki te pibliye nan jounal Nature Communications, yon ekip chèchè Ostralyen te revele ke dyaman woz yo te fòme kòm rezilta kraze premye sipèkontinan an anviwon 1.3 milya ane de sa. Evènman sa a te pote Diamonds yo sou sifas Latè a, fè yo aksesib a moun.

Otè prensipal etid la, Hugo Olierook nan Curtin University, te eksplike ke fòmasyon an nan Diamonds woz mande pou twa engredyan. Premye a se kabòn, men se pa nenpòt kabòn—li dwe byen fon nan tè a, anba 150km. Engredyan an dezyèm se kantite lajan an dwa nan presyon afekte klè nan Diamonds yo, vire yo soti nan klè nan woz. Anfen, engredyan ki manke a se yon evènman vòlkanik ki te pouse Diamonds yo sou sifas Latè.

Sèvi ak yon lazè ki pi mens pase yon cheve imen, chèchè yo te egzamine kristal nan yon echantiyon wòch Argyle epi yo te detèmine ke dyaman yo te parèt 1.3 milya ane de sa, ki se 100 milyon ane pita pase te deja kwè. Kalandriye sa a aliman ak kraze sipèkontinan an, ke yo rekonèt kòm Nuna oswa Columbia, ki te fèt anviwon 1.8 milya ane de sa.

Pandan peryòd sa a nan kolizyon latè-kraze, presyon imans trese koulè nan Diamonds yo, ba yo koulè woz yo. Lè Nuna te kòmanse kraze, li te aktive "mak" ki soti nan kolizyon sa yo, sa ki lakòz magma yo tire moute nan ansyen mak la epi pote Diamonds yo ansanm ak li.

Malgre ke min Argyle la fèmen, nouvo konpreyansyon sa a sou pwosesis fòmasyon woz kawo ka ede efò nan lavni pou jwenn gems menm jan an. Zòn ki toupre bor kontinan yo, tankou Kanada, Larisi, Sid Afrik ak Ostrali, ki te afekte tou pa kraze Nuna, gen potansyèl pou yo vin nouvo "paradi woz dyaman".

Pandan ke valè kawo woz espere kontinye ap monte kòm ekipman pou diminye, jwenn plis nan sa yo Meservey ra pa pral yon travay fasil oswa rapid. Sepandan, dekouvèt sa a ouvri wout la pou eksplorasyon kontinye ak dekouvèt potansyèl de dyaman woz ki gen plis sansasyonèl.

Sous: Nature Communications.