Blanchiman koray yo te jwenn nan pwofondè inatandi nan Oseyan Endyen

Chèchè nan University of Plymouth te fè yon dekouvèt etone konsènan blanchi koray nan Oseyan Endyen an. Yo te jwenn prèv koray blanchi jiska 90 mèt (295 pye) anba sifas la, pwofondè ki te deja panse yo rezistan a rechofman lanmè. Etid la, ki te pibliye nan Nature Communications, te revele ke jiska 80 pousan nan resif yo nan sèten zòn nan maren an te domaje nan ogmantasyon tanperati oseyan yo.

Tradisyonèlman, koray pi fon yo te kwè yo rezistan nan rechofman lanmè paske yo te panse dlo ki pi fre yo rete yo rete relativman estab. Sepandan, etid sa a te montre ke sa a se pa ka a, potansyèlman mete resif nan menm pwofondè nan tout mond lan nan risk nan chanjman klimatik.

Ekip rechèch la te itilize yon konbinezon de siveyans in situ, robo anba dlo, ak done oseyanografi satelit pwodwi pou etidye fenomèn nan. Yo te dekouvri ke menm lè tanperati sifas yo rete estab, yon ogmantasyon enpòtan nan tanperati anba sifas la te afekte koray fon lanmè. Blanchisman fon lanmè sa a te fèt menm lè resif ki pi fon yo pa t montre okenn siy domaj.

Pandan ke etid la te jwenn ke pati nan resif la te refè lè chèchè yo te retounen nan 2020 ak 2022, rezilta yo toujou lakòz enkyetid. Koray mesophotic, yo te jwenn ant 100-490 pye anba sifas la, yo te espere bese domaj ekolojik ki te koze pa klowòks koray ki pa fon akòz rechofman oseyan an. Sepandan, koray sa yo kounye a tou nan risk.

Enpak chanjman nan klima sou oseyanografi rejyon an ap anplifye pa sik ki fèt natirèlman, tankou El Nino ak Dipol Oseyan Endyen an. Chèchè yo mete aksan sou nesesite ijan pou elaji konpreyansyon nou sou enpak chanjman sa yo sou anviwònman sa yo, ki kounye a nou gen konesans limite sou.

