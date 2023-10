Nouvo astewoyid "Polymnia" soulve kesyon sou eleman enkoni

Yon etid resan ki te fèt pa University of Arizona te dekouvri yon astewoyid ki rele "Polymnia" ki defye eleman yo li te ye sou Latè. Etid la, ki te pibliye nan European Physical Journal Plus, revele ke Polyhymnia gen yon dansite ki pi wo pase nenpòt eleman yo jwenn sou planèt nou an, sijere egzistans lan nan yon eleman ki kounye a absan nan tablo peryodik nou an.

Polyhymnia sitiye nan senti astewoyid ant Mas ak Jipitè, epi li kategorize kòm yon astewoyid "tou pre Latè" akòz pwoksimite li ak planèt nou an. Pandan ke astewoyid yo ka sanble san enpòtans, konpozisyon yo te kaptive astrofizis yo ak syantis NASA yo sanble. An reyalite, NASA ap aktivman pouswiv Polyhymnia yo nan lòd yo jwenn echantiyon ak plis mennen ankèt sou pwopriyete li yo.

Johann Rafelski, yon pwofesè fizik nan University of Arizona, fè kòmantè sou dekouvèt la, ki deklare ke si astewoyid tankou Polyhymnia gen eleman superlou, sa poze kesyon sou fason eleman sa yo te fòme ak poukisa yo pa te dekouvri yon lòt kote. Dansite Polyhymnia depase menm eleman ki pi dans yo konnen sou Latè, tankou Osmium, ki se li te ye pou gen pi gwo kantite pwoton.

Ekip University of Arizona te klase Polyhymnia kòm yon "CUDO" (Compact Ultradense Object), ki endike prezans eleman ki kounye a enkoni pou limanite. Yo kwè ke eleman sa a rete estab ak yon nimewo atomik 164, ki endike yon dansite siyifikativman pi wo pase nenpòt eleman nou konnen kounye a.

NASA deja kòmanse devlope plan pou lanse yon veso espasyèl san ekipe pou etidye ak rekipere echantiyon nan Polyhymnia. Misyon sa a swiv yon kolaborasyon resan ant University of Arizona ak NASA, ki te pote avèk siksè echantiyon soti nan yon astewoyid ki rele Bennu. Yo te jwenn echantiyon sa yo rich nan kabòn, sa ki sijere posiblite pou metal ki gen anpil valè nan astewoyid.

Dekouvèt Polyhymnia ak dansite spesifik li yo soulve kesyon enteresan sou egzistans eleman enkoni nan linivè a ak fason yo fòme. Misyon k ap vini an pou etidye ak rekipere echantiyon nan astewoyid sa a pral bay bonjan enfòmasyon sou mistè sistèm solè nou an.

Definisyon:

– Astewoyid: Yon ti kò wòch ki òbit solèy la, anjeneral yo jwenn nan senti astewoyid ant Mas ak Jipitè.

– Dansite: Mas yon sibstans pou chak volim inite.

– Eleman: Yon sibstans ki pa ka dekonpoze an sibstans ki pi senp pa mwayen chimik. Eleman yo reprezante pa senbòl sou tablo peryodik la.

– Tablo peryodik: Yon aranjman tabular eleman chimik yo, òganize dapre nimewo atomik yo, konfigirasyon elèktron yo, ak pwopriyete chimik renouvlab yo.

– Pwoton: Yon patikil subatomik ki gen yon chaj pozitif, yo jwenn nan nwayo yon atòm.

Sous:

– Etid pibliye nan European Physical Journal Plus

– Kominike pou laprès Inivèsite Arizona