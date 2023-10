Devlopman yon modèl pou predi aktivasyon reseptè estwojèn nan sele Baikal pa kontaminan anviwònman an.

Chèchè nan Sant pou Etid Anviwònman Marin (CMES) nan Ehime University te devlope yon modèl ki ka predi kapasite nan polyan anviwònman yo aktive reseptè estwojèn nan sele Baikal. Etid sa a itilize tou de eksperyans in vitro ak simulation ki baze sou òdinatè pou evalye potansyèl deklanchman bisphenols (BPs) ak hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) sou subtip reseptè estwojèn α (bsERα) ak β (bsERβ).

Eksperyans vitro yo te revele ke pifò BP ak OH-PCB te montre aktivite ki sanble ak estwojèn kont tou de subtip bsER. Pami BP yo teste, bisphenol AF demontre aktivite ki pi fò ki tankou estwojèn. Menm jan an tou, 4′-OH-CB50 ak 4′-OH-CB30 te montre aktivite ki pi fò nan mitan OH-PCB yo teste kont bsERα ak bsERβ, respektivman.

Pou plis envestige ki jan kontaminan anviwònman sa yo mare nan bsER, yo te fè simulation debakadè òdinatè. Dapre rezilta simulation sa yo ak pwopriyete estriktirèl kontaminan yo, yo te devlope modèl relasyon estrikti-aktivite (QSAR) pou tou de subtip bsER. Modèl sa yo te prevwa avèk presizyon potansyèl deklanchman chak kontaminan anviwònman an nan eksperyans in vitro yo, fè distenksyon ant konpoze ki aktive ak sa yo ki pa aktive pou tou de bsERα ak bsERβ. Chèchè yo te idantifye tou faktè enpòtan ki enfliyanse potansyèl aktivasyon kontaminan yo.

Anplis de sa, chèchè yo te konstwi avèk siksè yon modèl QSAR ki predi potansyèl deklanchman reseptè estwojèn sourit (ER) lè l sèvi avèk menm metòd la. Sa demontre aplikabilite apwòch modèl sa a atravè diferan espès yo.

Devlopman nan modèl sa a se yon etap enpòtan nan konpreyansyon ak predi efè kontaminan anviwònman an sou sistèm andokrin nan sele Baikal. Li bay yon zouti valab pou evalye risk potansyèl polyan sa yo epi enfòme efò konsèvasyon pou espès vilnerab sa yo.

Sous: Hoa Thanh Nguyen et al, "In silico simulations and molecular descriptors to predict in vitro transactivation powers of Baikal seal estrogen receptors by environment contaminants", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).