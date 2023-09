Yon pwogrè nan dyagnostik: Teknoloji CRISPR detekte viris Monkeypox ak presizyon ak vitès san parèy.

By

Syantis ki soti nan Enstiti Peter Doherty pou Enfeksyon ak Iminite ak Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research te devlope yon zouti dyagnostik revolisyonè ki rele MPXV-CRISPR. Pibliye nan The Lancet Microbe, etid kolaborasyon yo montre pouvwa teknoloji CRISPR nan detekte viris monkeypox (MPXV) ak presizyon ak vitès san parèy.

Pandan ke CRISPR se lajman li te ye pou kapasite koreksyon jèn li yo, li te dènyèman itilize pou konsepsyon zouti dyagnostik trè sansib. MPXV-CRISPR fonksyone kòm yon "detektif super presi," rapidman idantifye materyèl jenetik espesifik ki asosye ak viris la nan echantiyon klinik yo. Chèchè yo te pwograme zouti a pou vize sekans jenetik ki inik nan MPXV, lè l sèvi avèk yon baz done ki gen 523 jenom MPXV pou konstwi "gid" ki nesesè pou mare ADN viral la.

Lè ADN viral prezan nan yon echantiyon klinik, sistèm CRISPR gide nan sib la epi li emèt yon siyal ki endike prezans viris la. Sansiblite ak presizyon MPXV-CRISPR reyalize yo konparab ak metòd PCR estanda lò, men ak tan tès siyifikativman redwi.

Youn nan karakteristik zouti MPXV-CRISPR se vitès dyagnostik la. Dyagnostik monkeypox aktyèl yo souvan enplike tès laboratwa santralize, ki ka pran plizyè jou pou rezilta yo. Kontrèman, MPXV-CRISPR ka detekte viris la nan yon 45 minit remakab.

Pou satisfè nòm Òganizasyon Mondyal Lasante yo, ekip rechèch la gen pou objaktif pou adapte MPXV-CRISPR nan yon aparèy pòtab pou deteksyon sou plas nan pwen swen. Teknoloji sa a gen potansyèl pou revolusyone jesyon monkeypox, li bay aksè pi vit nan dyagnostik egzat, espesyalman nan zòn ki gen resous limite ak aleka. Lè yo akselere tretman ak amelyore rezilta pasyan yo, apwòch desantralize tès la ta ka amelyore anpil repons sante piblik nan epidemi monkeypox.

Etid la te fèt an kolaborasyon ak Sant Sante Seksyèl Melbourne ak Inivèsite Monash. Chèchè yo kwè ke MPXV-CRISPR reprezante yon gwo avansman nan domèn dyagnostik epi li kenbe pwomès pou transfòme jesyon maladi alavni.

Lancet mikwòb la. (2023). Deteksyon rapid nan viris monkeypox lè l sèvi avèk yon tès medyatè CRISPR-Cas12a: yon validasyon laboratwa ak etid evalyasyon.