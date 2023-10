Defi a nan Ouvèti Kapsil Bennu a: Syantis NASA k ap chèche teknik altènatif

Misyon OSIRIS-REx NASA pou kolekte echantiyon nan astewoyid Bennu fè fas a yon defi inatandi pandan syantis yo ap lite pou ouvri kapsil echantiyon an. Malgre siksè transpòte pousyè espas plis pase 200 milyon mil, mank nan zouti apwopriye ap anpeche aksè nan kago a koute chè.

Yon deklarasyon ofisyèl nan ajans espasyal la revele ke pwosesis pou retire elèv la te rankontre ak difikilte. "Apre plizyè tantativ pou retire li, li te vin evidan ke de nan 35 Fastener sou tèt TAGSAM (Mekanis Akizisyon Egzanp Touch-and-Go) pa t 'kapab degaje lè l sèvi avèk zouti yo apwouve kounye a nan bwat gan OSIRIS-REx la."

Syantis nan Johnson Space Center NASA an nan Houston kounye a jwenn tèt yo konfwonte ak travay pou jwenn teknik altènatif pou déblotché trezò wòch ki gen valè ak pousyè ki bloke nan echantiyon kapsil la.

Nati a konplike nan Fastener yo te dekonpoze ekspè yo, ki mande yon nouvo apwòch yo san danje ekstrè sa ki an. Ekip jeni NASA an ap travay avèk dilijans sou yon solisyon, eksplore metòd inovatè pou kontourne obstak inatandi sa a.

Malgre dezavantaj sa a, misyon OSIRIS-REx reyalize etap enpòtan. Bennu, yon astewoyid ki gen anpil kabòn, te bay enfòmasyon ki gen anpil valè sou orijin sistèm solè nou an. Chèchè yo espere ke analize echantiyon yo pral ede debouye mistè ki antoure fòmasyon ak evolisyon planèt yo.

FAQ:

K: Ki misyon OSIRIS-REx la?

A: Misyon OSIRIS-REx la se yon misyon veso espasyèl NASA ki vize pou kolekte echantiyon nan astewoyid Bennu epi retounen yo an sekirite sou Latè pou plis etid.

K: Ki sa ki TAGSAM la?

A: TAGSAM (Mekanis Akizisyon Egzanp Touch-and-Go) se yon bra robotik ki fèt espesyalman pou itilize sou veso espasyèl OSIRIS-REx pou kolekte echantiyon nan sifas astewoyid la.

K: Ki objektif syantifik misyon an?

A: Misyon an gen pou objaktif pou etidye konpozisyon Bennu a, jwenn apèsi sou fòmasyon sistèm solè nou an, epi potansyèlman fè limyè sou orijin lavi sou Latè.

K: Èske misyon OSIRIS-REx te rankontre nenpòt lòt defi?

A: Pandan ke pwoblèm nan ak ouvèti kapsil echantiyon an se yon defi enpòtan, li se youn nan kèk kontretan misyon an te fè fas. An jeneral, misyon an te reyisi nan atenn objektif prensipal li yo.