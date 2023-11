Syantis Mongolyen Dekouvwi Nouvo Apèsi sou Poze Lanmò Dinozò yo

By

Syantis k ap fè yon fouy nan Mongoli te fè yon dekouvèt remakab ki fè limyè sou poze lanmò dinozò yo. Nan dezè Gobi nan Fòmasyon Barun Goyot, paleontològ yo te detere zo bwa tèt la ak eskèlèt prèske konplè yon espès dinozò ki te enkoni. Ki sa ki te fè jwenn sa a patikilyèman curieux se ke pi fò nan zo yo te toujou ranje nan poz lanmò orijinal dinozò a, bay nouvo apèsi sou konpòtman yo ak fizyoloji.

Yo te rele Jaculinykus yaruui, yo kwè ke espès sa a sòti nan alvarezsaurids yo, yon gwoup ti dinozò ki sanble ak zwazo ki soti nan fen peryòd Kretase a. Dekouvèt la defye nosyon anvan yo ke sèlman zwazo modèn montre yon pwèstans dòmi espesifik lè yo mouri. Konklizyon sa a sijere ke konpòtman an te pi komen pase espere nan mitan dinozò ki pa avyè ak fanmi avyè yo.

Doktè Jingmai O'Connor, yon konsèvate asosye reptil fosil, te diskite sou siyifikasyon konklizyon an. Nan yon depa nan poze tradisyonèl dòmi an, tèt dinozò a te rantre sou branch li yo, ak ke li byen vlope nan kò li. Pwèstans sa a reflete sa ki nan zwazo modèn, ki endike yon lyen potansyèl ant de la. Yo kwè poze dòmi an te sèvi yon fonksyon thermoregulatory, konsève chalè kò a menm nan lanmò.

Dekouvèt sa a ofri endikasyon ki gen anpil valè sou chanjman evolisyonè ki te fèt nan alvarezsaurid yo. Kòm dinozò sa yo te retresi nan gwosè apre yon sèten tan, yo ka te adopte menm estrateji tèrmoregulasyon ak tokay avyè yo. Sa a sijere ke konpòtman tèrmoregulatwa tankou avyè te evolye anvan orijin vòl ki mache ak pisans, mete aksan sou adaptasyon kaptivan ak konpòtman ansyen dinozò yo.

Konklizyon inogirasyon sa a non sèlman elaji konpreyansyon nou sou konpòtman dinozò, men tou mete aksan sou karakteristik yo pataje ant zwazo ansyen ak zwazo modèn. Li souliye enpòtans ki genyen nan etidye fosil yo metikuleu dechifre mistè yo nan istwa planèt nou an ak bèt yo ki te yon fwa te roaming tè a.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Ki siyifikasyon dekouvèt la genyen?

Dekouvèt yon espès dinozò ki te enkoni deja nan dezè Gobi Mongoli a bay limyè sou pozisyon dòmi dinozò yo lè yo mouri. Konklizyon sa a sijere ke poze dòmi an patikilye, ki sanble ak zwazo modèn yo, te pi komen nan mitan dinozò ki pa avyè ak fanmi avyè yo pase sa te panse deja.

2. Ki jan poze dòmi dinozò a gen rapò ak zwazo modèn?

Poz dòmi dinozò a, ak tèt li rantre sou branch li yo ak ke anvlope kò li, reflete pwèstans dòmi zwazo modèn yo. Resanblans sa a endike yon lyen potansyèl ant de la, defi lide ke sèlman zwazo montre sa a espesifik poze lè yo mouri.

3. Poukisa dinozò a te adopte pozisyon dòmi sa a?

Espè yo kwè ke poze dòmi an te sèvi yon fonksyon tèrmoregulasyon, ede konsève chalè kò a menm nan lanmò. Konpòtman sa a ka evolye nan mitan dinozò yo pandan yo te sibi chanjman nan gwosè sou tan.

4. Kisa dekouvèt sa a revele sou evolisyon dinozò?

Dekouvèt la sijere ke konpòtman tèrmoregulatwa ki sanble ak avyè yo wè nan espès dinozò yo anvan orijin vòl ak pouvwa. Kòm alvarezsaurids te retresi nan gwosè sou tan, yo te gen anpil chans adopte estrateji tèrmoregulatwa a menm jan ak tokay avyè yo.

5. Ki jan konklizyon sa a kontribye nan konpreyansyon nou sou lavi ansyen?

Lè yo dekouvri nouvo apèsi sou konpòtman dinozò ak fizyoloji, dekouvèt sa a elaji konpreyansyon nou sou fòm ansyen lavi yo. Li mete aksan sou karakteristik yo pataje ant dinozò ak zwazo modèn, mete aksan sou enpòtans ki genyen nan analiz fosil atansyon nan dechifre istwa planèt nou an.