Zanbi jwenn montre premye moun te itilize bwa pou bati estrikti

Akeyològ nan Zanbi te fè yon dekouvèt inogirasyon bò larivyè Lefrat la Kalambo. Yo te defouye de mòso bwa ki gen fòm, ki gen fòm e ki te mete tèt yo ansanm nan pyebwa bushwillow ki gen gwo fwi, ki date prèske 476,000 XNUMX ane. Afè an bwa sa yo reprezante prèv ki pi ansyen yo konnen sou moun, anvan pwòp espès nou yo, bati estrikti ak bwa. Dekouvèt sa a mete aksan sou reyalizasyon teknolojik avanse ansyen zansèt nou yo epi montre entèlijans yo.

Konklizyon an defi sipozisyon anvan yo sou kapasite premye moun yo epi li bay nouvo limyè sou kapasite inovatè yo. Estrikti an bwa yo bay insight nan abita imen an byen bonè epi demontre konplike nan teknik konstriksyon ansyen. Dekouvèt sa a tou revele relasyon ki dire lontan ant moun ak bwa kòm yon materyèl bilding versatile.

Siyifikasyon dekouvèt sa a depase konpreyansyon nou genyen sou ansyen konpòtman moun. Li ka wè li kòm yon etap enpòtan nan devlopman sivilizasyon imen an, ak estrikti an bwa yo te esansyèl pou pwogrè nan achitekti ak jeni atravè listwa. Lè yo analize zafè an bwa sa yo, chèchè yo ka jwenn bonjan enfòmasyon sou metòd konstriksyon ak pwogrè teknolojik ansyen predesesè nou yo.

Sous:

"Zanbi jwenn montre moun te bati ak bwa pou 476,000 ane" - Reuters

RNA refè soti nan Tig Tasmanyen disparèt nan etid inogirasyon

Syantis yo te reyalize yon dekouvèt syantifik enpòtan lè yo rekipere RNA nan yon tig Tasmanyen ki disparèt, ke yo rele tou thylacine. Marsupial kanivò ki menm gwosè ak chen an te viv yon fwa kontinan Ostralyen an ak zile ki antoure men kounye a disparèt akòz aktivite imen. Sepandan, chèchè yo te jere yo ekstrè RNA, yon materyèl jenetik ki prezan nan selil vivan, soti nan po a dessike ak nan misk nan yon echantiyon tig Tasmanyen konsève depi 1891.

Etid inogirasyon sa a ouvè nouvo posiblite pou konprann makiyaj jenetik ak karakteristik byolojik espès ki disparèt yo. RNA, ak resanblans estriktirèl li yo ak ADN, bay chèchè yo enfòmasyon ki gen anpil valè sou kòd jenetik tig Tasmanyen an ak istwa evolisyonè li yo. Lè yo analize RNA refè a, syantis yo ka jwenn apèsi sou adaptasyon inik ak konpòtman predatè kaptivan disparèt sa a.

Anplis de sa, etid sa a etabli yon presedan pou rechèch nan lavni sou espès ki disparèt, ki ofri opòtinite potansyèl yo refè materyèl jenetik nan lòt òganis ki disparèt depi lontan. Kapasite pou ekstrè RNA nan espesimèn ki gen plis pase yon syèk elaji sijè ki abòde lan analiz jenetik epi ouvè nouvo avni pou etidye ansyen divèsite biyolojik Latè a.

Sous:

"Nan premye, RNA refè soti nan tig Tasmanian disparèt" - Reuters

Dènye Misyon Rocket Lab la fini bridsoukou, Aksyon bese

Rocket Lab USA te fè eksperyans yon revers lè dènye misyon li te echwe jis 2-1/2 minit apre lansman. Yon pwoblèm ki pa divilge te lakòz echèk la, ki mennen nan yon reta nan pwochen misyon konpayi an. Kòm yon rezilta, aksyon Rocket Lab te desann apeprè 8% apre ensidan an.

Repons rapid ak transparans konpayi espas la demontre angajman yo anvè sekirite ak fyab. Lè Rocket Lab abòde ensidan an san pèdi tan epi retade pwochen misyon an, Rocket Lab asire yon ankèt apwofondi ak ajisteman ki nesesè pou anpeche pwoblèm menm jan an rive alavni. Malgre ke dezavantaj yo pa estraòdinè nan endistri ayewospasyal la, devouman konpayi an nan amelyorasyon kontinyèl se kle nan kenbe konfyans kliyan ak konfyans.

Apwòch inovatè Rocket Lab nan lansman ti satelit te fè yo yon jwè enpòtan nan endistri espasyal la. Pandan y ap kontinye rafine kapasite lansman yo epi adrese nenpòt defi teknik, Rocket Lab rete yon kontribitè enpòtan nan domèn eksplorasyon espas komèsyal k ap grandi.

Sous:

"Rocket Lab a pataje tank kòm dènye misyon an fini sibitman" - Reuters

Definisyon:

RNA: Asid ribonukleik se yon molekil ki enplike nan divès pwosesis byolojik, ki gen ladan sentèz pwoteyin ak transmisyon enfòmasyon jenetik.

Tig Tasmanyen: Li te rele tou yon thylacine, li te yon marsupial kanivò natif natal nan Tasmania, Ostrali, ak Nouvèl Gine, ki te disparèt nan kòmansman 20yèm syèk la.

Sous:

