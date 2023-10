Ansyen Peyizaj Antatik Devwale: Yon Snapshot nan sot pase Kontinan an

Antatik, li te ye pou espas glas li yo ak jaden flè fè pitit, te yon fwa yon ekosistèm pwospere ki gen anpil lavi. Dènye konklizyon ki baze sou obsèvasyon satelit ak rada glas-penetre te revele yon mond kache anba fèy glas kontinan an. Yon ekip chèchè te dekouvri rès yon vas peyizaj ansyen, ki te ranpli ak fon ak krèt, ki gen fòm pa rivyè ki te koule depi lontan anvan rive glasye yo.

Dekouvèt la fè limyè sou yon epòk kote Antatik te fè eksperyans yon chanjman sibstansyèl nan anviwònman li yo. Anvan glas la te pran pozisyon, peyi sa a te lakay yo nan rivyè k ap koule tankou dlo ak forè Fertile, ki ofri yon kontras sevè ak eta aktyèl jele li yo. Lè yo etidye karakteristik yo konsève nan jaden flè submerged sa a, syantis yo espere jwenn bonjan apèsi sou istwa jewolojik kontinan an ak faktè ki fòme rejyon ki pi sid Latè a.

Konklizyon remakab sa a te louvri nouvo avni pou eksplorasyon ak yon konpreyansyon pi pwofon sou sot pase Antatik la. Lè yo konbine done satelit ak teknoloji rada glas-penetre, syantis yo kapab kounye a devlope yon foto pi konplè sou anviwònman ansyen kontinan an. Konesans sa a non sèlman elaji konpreyansyon nou sou Antatik, men tou anrichi konpreyansyon nou sou sot pase jewolojik Latè an jeneral.

Kesyon yo mande anpil

K: Ki jan yo te dekouvri peyizaj ansyen Antatik?

A: Ansyen peyizaj Antatik la te dekouvri lè l sèvi avèk obsèvasyon satelit ak rada glas-penetre.

K: Ki sa dekouvèt la revele sou sot pase Antatik la?

A: Dekouvèt la revele ke Antatik te yon fwa lakay yo nan rivyè ak forè anvan yo te vale pa glaciasyon.

K: Poukisa dekouvèt la enpòtan?

A: Dekouvèt la enpòtan paske li ofri apèsi sou istwa jewolojik Antatik la epi li bay yon aperçu sou anviwònman pre-glasyal kontinan an.

K: Ki jan dekouvèt sa a pral kontribye nan plis rechèch?

A: Dekouvèt sa a pral kontribye nan plis rechèch lè li pèmèt syantis yo etidye karakteristik yo konsève nan jaden flè submerged la ak jwenn yon pi bon konpreyansyon sou ki jan anviwònman Antatik la te evolye sou tan.

