Nouvo etid revele twou nwa sipèmasif yo manje pi vit pase yo te kwè anvan

By

Yon nouvo etid ki te dirije pa Northwestern University ap defi konpreyansyon konvansyonèl yo sou fason twou nwa supermassif konsome matyè. Teyori anvan yo te sigjere ke twou nwa te manje tou dousman, men simulation resan yo montre ke yo aktyèlman manje nan yon vitès pi vit. Etid la, ki pral pibliye byento nan The Astrophysical Journal, fè limyè sou toubiyon gaz vyolan, ke yo rekonèt kòm yon disk akresyon, ki antoure ak nouri twou nwa sa yo.

Dapre simulation 3D wo-rezolisyon, twou nwa k ap vire yo tòde espas-tan ki antoure a, sa ki lakòz disk akresyon an chire nan subdisk enteryè ak ekstèn. Twou nwa yo premye konsome bag enteryè ki gen kapasite a, anvan debri ki soti nan subdisk deyò a gaye anndan pou ranpli espas ki rete a. Sik sa a nan manje ak ranplir pran sèlman mwa, siyifikativman pi vit pase delè yo te pwopoze deja nan plizyè santèn ane.

Konklizyon sa yo ta ka ede eksplike konpòtman an etranj nan objè tankou kwazar, ki toudenkou eklere ak Lè sa a, disparèt san eksplikasyon klè. Varyasyon rapid yo nan klète obsève nan objè sa yo aliman ak destriksyon ak renouvèlman nan rejyon yo enteryè nan disk akresyon an.

Disk akresyon yo se estrikti konplèks, ki fè yo difisil pou modèl. Sipozisyon anvan yo ke disk sa yo ki aliyen ak wotasyon twou nwa a yo kounye a te debunked. Simulation chèchè yo, ki te itilize youn nan pi gwo sipè òdinatè nan mond lan, te demontre ke rejyon ki antoure twou nwa yo pi ajite ak sal pase sa te panse deja.

Simulation la montre ke fenomèn nan trennen ankadreman, ki te koze pa wotasyon nan twou nwa a, fè tout disk la tranble tankou yon jiroskop. Diskèt enteryè a tranble pi rapid pase pati deyò yo, sa ki lakòz disk la defòme ak kreye chòk klere ki kondwi materyèl nan direksyon twou nwa a. Evantyèlman, disk enteryè a kraze epi evolye poukont li de rès la nan disk la, tranble nan vitès ak ang diferan.

Rejyon an chire, kote subdisk enteryè ak ekstèn yo dekonekte, se kote foli manje a kòmanse. Friksyon eseye kenbe disk la ansanm, men tòde espas-tan pa twou nwa k ap vire a vle dechire l. Konpetisyon ki genyen ant wotasyon twou nwa ak friksyon lakòz disk ekstèn lan koupe kouch ki gen kapasite enteryè a epi pouse li anndan an. Lè sa a, gravite twou nwa a rale gaz ki soti nan rejyon ekstèn lan pou ranpli rejyon anndan an ki vid kounye a.

Nouvo konpreyansyon sa a sou abitid manje twou nwa sipèmasif kontribye nan debouche mistè kosmik sa yo ak efè yo sou espas ki antoure a. Li mete aksan sou enpòtans ki genyen nan entegre dinamik gaz, jaden mayetik, ak relativite jeneral nan simulation pou etabli yon foto pi konplè.