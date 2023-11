Illusion nan disparèt bag: Satin's Ring-Plane Crossing

By

Satin, jeyan gaz la ke yo rekonèt pou gwo bag li yo, gen yon fenomèn remakab ki rele bag-plane crossing. Evènman sa a, ki fèt apeprè chak 15 ane, kaptive astwonòm yo ak moun k ap gade zetwal yo. Pandan peryòd sa a, bag Satin yo parèt pou "disparèt," bay ilizyon yon liy plat ki kouri atravè planèt la. Men, ki sa egzakteman ki lakòz evènman kaptivan sa a?

Travèse bag-avyon Satin nan se yon rezilta nan chanjman ang yo gade soti nan Latè kòm tou de planèt yo panche pandan òbit yo alantou solèy la. Paske Latè a pran yon ane pou l òbit solèy la pandan Satin pran apeprè 29.4 ane, pèspektiv nou sou Satin evolye sou tan. Gwosè bag yo sanble yo varye epi detanzantan disparèt antyèman nan vi pou yon peryòd kout. Evènman ki pi resan pase bag-avyon yo te obsève dirèkteman sou Latè a te fèt an 2009. Sepandan, tou de evènman 2009 la ak evènman an k ap vini an 2025 pa pral obsèvab akòz pwoksimite Satin nan solèy la.

Diminye ekla bag yo klere pandan travèse bag-avyon bay yon opòtinite inik pou astwonòm. Li pèmèt yo wè objè ki pi piti, tankou lalin Satin yo, ki tipikman kache pa klète bag yo. An reyalite, ant 1655 ak 1980, astwonòm yo te dekouvri 13 nouvo lalin Satin pandan travèse bag-avyon. Veso espasyèl NASA Voyager 1 te kontribiye tou nan eksplorasyon lalin lan an 1980. Lalin byen koni tankou Enceladus, Mimas (ki rele tou Etwal Lanmò a), ak Hyperion yo te dekouvri pandan travèse avyon anvan yo.

Travèse bag-avyon pa sèlman depann sou panche ak òbit Latè ak Satin, men tou enfliyanse direksyon nò-sid bag yo pandan evènman an. Travèse a nan mwa mas 2025 pral temwen bag yo ap deplase soti nan sid ale nan nò, pandan y ap travèse a antisipe nan mwa Out 2068 pral enplike yon mouvman nò a sid.

Malgre ke ilizyon an nan bag disparèt pandan travèse bag-avyon se kaptivan, li pa pral dire pou tout tan. Bag Satin yo, ki konpoze de grenn glas, piti piti ap pèdi nan planèt la. Etid resan yo estime ke bag yo pral konplètman disparèt nan apeprè 292 milyon ane oswa, dapre yon etid 2023, nan yon seri de 15 a 400 milyon ane, ki baze sou done ki soti nan misyon Cassini NASA a.

Mèvèy ki ap tann astwonòm yo pandan travèse bag-avyon Satin nan tan kap vini an poko dekouvri. Ki nouvo lide ki pral devwale? Se sèlman tan ki pral di. Pandan n ap kontinye obsève ak eksplore, se pou nou sonje bote ak mistè ki pi lwen pase planèt nou an. Kontinye gade anlè e kontinye anbrase mèvèy syans yo!

FAQ (Kesyon yo poze souvan)

1. Ki sa ki travèse bag-avyon?

Travèse bag-avyon se yon fenomèn ki rive apeprè chak 15 ane lè bag Satin yo parèt "disparèt" kòm yon liy plat atravè planèt la. Sa rive akòz chanjman ang yo gade soti nan Latè kòm tou de Latè ak Satin enklinezon pandan òbit yo alantou solèy la.

2. Èske nou ka obsève bag-plan travèse soti nan Latè?

Evènman ki pi resan pase bag-avyon yo te obsève dirèkteman sou Latè a te fèt an 2009. Sepandan, tou de evènman 2009 la ak evènman an k ap vini an 2025 pa pral obsèvab akòz pwoksimite Satin nan solèy la.

3. Ki jan travèse bag-avyon ede astwonòm yo dekouvri nouvo lalin?

Pandan travèse bag-avyon, diminye ekla bag klere Satin yo pèmèt astwonòm yo detekte objè ki pi piti tankou lalin ki tipikman kache. Ant 1655 ak 1980, astwonòm yo te dekouvri 13 nouvo lalin nan Satin pandan travèse bag-avyon.

4. Ki avni bag Satin yo?

Bag Satin yo, ki konpoze de grenn glas, piti piti ap pèdi nan planèt la. Estimasyon sijere bag yo pral disparèt antyèman nan apeprè 292 milyon ane oswa nan yon seri de 15 a 400 milyon ane ki baze sou etid resan yo.

5. Ki jan direksyon bag yo chanje pandan travèse bag-avyon?

Direksyon bag Satin yo pandan travèse bag-avyon depann de konbinezon panche ak òbit Latè ak Satin. Evènman travèse bag-avyon an nan mwa mas 2025 pral enplike bag yo deplase soti nan sid ale nan nò, pandan y ap evènman an antisipe nan mwa Out 2068 pral wè yo deplase soti nan nò ale nan sid.