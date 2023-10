Obsèvasyon satelit yo te revele pèt alarmant etajè glas Antatik yo

By

Obsèvasyon satelit yo te revele yon pèt konsène nan dansite glas nan etajè glas Antatik la pandan 25 ane ki sot pase yo, ki montre enpak akselere chanjman nan klima a. Etid la, ki te analize 100,000 imaj rada satelit nan misyon Copernicus Sentinel-1 ak CryoSat Ajans Espas Ewopeyen an, te jwenn ke plis pase 40% etajè glas k ap flote Antatik yo te siyifikativman diminye nan volim depi 1997. Nan 162 etajè glas Antatik ki gen eksperyans, 71. yon diminisyon nan volim, sa ki lakòz yon pèt total anviwon 8.3 billions tòn glas pandan peryòd etid la.

Konklizyon yo mete aksan sou enplikasyon potansyèl pèt glas sa a. Kòm ekstansyon fèy glas ki baze sou tè Antatik la, etajè glas yo aji kòm yon baryè ki ralanti koule glas la nan oseyan an, konsa estabilize glasye yo. Sepandan, pèt etajè glas yo kontribye non sèlman nan monte nivo lanmè, men tou nan pèt glas akselere nan fòm dlo dous glasye k ap koule nan oseyan an. Enpak doub sa a poze yon risk enpòtan.

Etid la revele ke fonn etajè glas yo te lakòz lage apeprè 74 billions tòn dlo fre k ap fonn nan oseyan an. Foul dlo k ap fonn sa a kapab afekte sikilasyon oseyan, ki jwe yon wòl enpòtan anpil nan reglemante tanperati mondyal la epi sipòte lavi akwatik.

Rechèch la te demontre tou yon foto konplèks nan pèt glas nan Antatik. Etajè glas sou bò lwès kontinan an, sibi dlo pi cho akòz kouran ak van diferan, te fè eksperyans pèt glas pi enpòtan konpare ak sa yo ki sou bò lès la. Getz Ice Shelf, ki pi gwo nan Antatik, te pèdi 2 billions tòn glas depi 1997, ak anviwon 5% pèt la te atribiye a glas ki te kraze ak derive nan oseyan an. Rès 95% pèt la te akòz fonn nan baz etajè glas la.

Etid la konkli ke prèske mwatye nan etajè glas yo nan Antatik yo ap retresi san yo pa gen okenn siy rekiperasyon, ki endike ke yo pa rejenere anba presyon an nan yon klima chofe. Sa a mete aksan sou bezwen ijan pou siveyans satelit kontinye nan Antatik, tankou misyon Copernicus Sentinel-1 ak CryoSat, pou swiv ak konprann chanjman ki fèt nan peyizaj polè elwaye sa a.

Sous:

– Piblikasyon jounal Science Advances

– Ajans Espas Ewopeyen an (ESA) Copernicus Sentinel-1 ak misyon satelit CryoSat