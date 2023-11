Nouvo sondaj syèl la ak defi glints satelit yo

By

Sondaj gwo echèl syèl yo pare pou revolisyone domèn astwonomi a lè yo pèmèt astwonòm yo etidye syèl la ki toujou ap chanje sou yon echèl ki pi kout. Obsèvatwa tankou Vera Rubin ak lòt moun pral louvri avni pou obsève evènman pasajè, tankou supernovae, nan premye etap yo. Sondaj sa yo pral ede tou nan dekouvèt astewoyid tou pre-Latè ki te deja pase inapèsi. Sepandan, pwogrè nan konstelasyon satelit yo, tankou Starlink, reprezante yon menas potansyèl pou siksè sondaj sa yo akòz polisyon limyè.

Yon etid resan ki te fèt pa yon ekip chèchè te fouye nan enpak la nan konstelasyon satelit sou sondaj syèl la, patikilyèman lè l sèvi avèk obsèvasyon nan Zwicky Transient Facility (ZTF). Pandan ke etid anvan yo te konsantre sitou sou klète an jeneral nan satelit yo, etid sa a eksplore glints soti nan satelit kòm yon faktè detèmine. Satelit yo, akòz oryantasyon yo chanje pandan y ap òbit, ka pwodui kliyot oswa ti klere lè sifas ki plat reflete limyè solèy la nan direksyon Latè. Ekla sa yo sanble ak tranzitwa ki dire kout, sa ki fè yo difisil pou yo fè distenksyon ant evènman astwonomik otantik ak filtre soti nan done yo.

Ekip la te analize done ZTF yo pandan twazan e li te dekouvri ke glint satelit yo gen yon enfliyans konsiderab. Yo estime ke, an mwayèn, glint dire pou dè dizèn a dè santèn de milisgond, ak apeprè 80,000 glint satelit ki fèt pa èdtan atravè syèl la. Foul polisyon limyè sa a poze yon obstak enpòtan pou etid tanporè nan obsèvatwa tankou Vera Rubin, ki mete an danje siksè pwojè sa yo. Avèk plan anbisye Starlink pou lanse satelit adisyonèl, ansanm ak lòt konstelasyon gwo echèl, prévalence nan glint ta ka rann sèten inisyativ sondaj syèl la pa solid.

Aparisyon nan konstelasyon satelit yo, ki gen ladan Starlink, san dout pote plizyè benefis, tankou pon divizyon dijital la ak konekte zòn aleka yo. Sepandan, objektif nòb sa a gen yon pri, tou de nan tèm finansye ak nan konpwomi nan opinyon selès nou yo. Li soulve yon desizyon enpòtan ant asire koneksyon inivèsèl ak prezève eritaj syèl nwa nou an.

Kesyon yo mande anpil

K: Ki sa ki klere satelit yo?

A: Glint satelit yo se ti ekla kout oswa eklere satelit ki pwodui lè sifas ki plat sou estrikti yo reflete limyè solèy la nan direksyon Latè.

K: Ki jan glint satelit yo afekte sondaj syèl la?

A: Glint satelit yo ka konfonn ak tranzitwa ki dire kout, ki kapab mennen nan misidentifikasyon nan evènman astwonomik otantik. Foul done fo pozitif sa a anpeche kapasite pou filtre bri ak afekte siksè pwojè sondaj syèl yo.

K: Ki enkyetid yo genyen konsènan konstelasyon satelit yo?

A: Pandan ke konstelasyon satelit yo, tankou Starlink, ofri avantaj an tèm de koneksyon mondyal, ogmantasyon siyifikatif nan kantite satelit yo ka lakòz polisyon limyè ogmante pandan sondaj syèl la. Polisyon limyè sa a ta ka konpwomèt kalite obsèvasyon astwonomik ak rechèch.

K: Ki chwa ou bezwen fè konsènan konstelasyon satelit yo?

A: Fè yon balans ant koneksyon inivèsèl ak prezèvasyon syèl nwa nou an enpòtan anpil. Desizyon yo dwe pran konsènan dansite ak konsepsyon konstelasyon satelit yo pou minimize enpak yo sou obsèvasyon astwonomik pandan y ap toujou asire aksè toupatou nan entènèt la.