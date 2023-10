Eksplore peyizaj ansyen anba glas Antatik lès la

By

Yon etid resan te revele yon peyizaj kache, ansyen anba fèy glas nan East Antatik, bay yon aperçu sou sot pase pre-glasyè rejyon an. Rechèch ki te fèt pa University of Durham nan UK a te itilize done satelit yo pou dekouvwi yon patch nan tè adjasan a basen subglasyè Aurora ak Schmidt ki te rete lajman san chanje pou jiska 34 milyon ane. Plak tè sa a ofri yon "fantom nan peyizaj la" anvan fèy glas la fòme, jan sa dekri pa etid ko-dirijan otè Stewart Jamieson.

Sèvi ak done ki egziste deja, chèchè yo te kapab kat ondulasyon yo sou sifas glas la, ki koresponn ak chanjman nan elevasyon anba a. Gradyan sibtil sa yo te revele yon jaden flè subglasyè ki sitiye 1.2 mil (2 kilomèt) anba sifas la. Peyizaj la konsiste de twa mas tè separe, ki konekte pa fon ki gen fòm U, ki endike ke yo te yon fwa yon pati nan yon fòmasyon kontinyèl. Sepandan, pandan kraze ansyen sipèkontinan Gondwana a, fòs tektonik te gen anpil chans te lakòz separasyon mas tè sa yo.

Etid la sijere ke kòm klima a refwadi apre peryòd Kretase a, bouchon glas te fòme anlè chak mas tè. K ap fonn ak koule ki vin apre a te kreye rivyè ki te koule nan direksyon kòt la, ki te louvri nan moman an. Apeprè 34 milyon ane de sa, gwo plak glas ki kouvri Antatik jodi a te grandi epi antèr kontinan an antye, prezève jaden flè pre-glasyè sa a.

Enteresan, kèk pati nan East Antatik te fè eksperyans ewozyon enpòtan akòz pwa a nan fèy glas la. Sepandan, nan kote yo te dekouvri dènyèman, glas la pa t rive nan yon epesè ki ta pèmèt dlo akimile, kidonk anpeche ewozyon. Sa a sijere ke jaden flè patikilye sa a te rete relativman estab pandan plizyè milyon ane.

Pandan ke yo bezwen plis envestigasyon pou konfime laj peyizaj la, perçage nan glas la pou retire echantiyon wòch ak sediman nan sit la ta ofri bonjan apèsi. Konprann peyizaj ansyen anba fèy glas Antatik lès la enpòtan anpil pou predi konpòtman li nan yon mond k ap chofe kò. Lè yo konprann fòm ak karakteristik peyizaj la, syantis yo ka jwenn insight sou koule aktyèl la nan glas ak antisipe chanjman nan lavni.

Kesyon yo mande anpil

Kisa etid resan an te dekouvri anba fèy glas Antatik lès la?

Etid la te revele yon peyizaj ansyen ki te rete lajman entak pou jiska 34 milyon ane anba fèy glas nan East Antatik.

Ki jan yo te detekte peyizaj ansyen sa a?

Chèchè yo te itilize done satelit yo pou kat varyasyon nan elevasyon sou sifas glas la, ki te koresponn ak chanjman nan jaden flè ki kache. Gradyan sibtil sa yo te revele yon jaden flè subglasyè antere 1.2 mil (2 kilomèt) anba sifas la.

Ki siyifikasyon dekouvèt sa a?

Konprann jaden flè pre-glasyè anba East Antatik ka bay bonjan apèsi sou prediksyon konpòtman an nan glas la nan yon mond planèt la. Lè yo etidye fòm ak karakteristik peyizaj la, syantis yo ka pi byen konprann koule glas aktyèl la ak antisipe chanjman nan lavni.

Èske gen plan pou konfime laj peyizaj la?

Chèchè yo espere fè plis envestigasyon nan perçage nan glas la ak ekstrè wòch ak echantiyon sediman nan sit la. Sa a ta pèmèt pou yon detèminasyon pi egzak laj jaden flè.