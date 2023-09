Entèvyou kaptivan Sarah Abo ak astronot Michael Collins

By

Nan yon entèvyou resan, jounalis Sarah Abo te gen privilèj pou l te pale ak astronot Michael Collins, pilòt veso espasyèl NASA Apollo 11 ki te reyisi mennen premye gason yo sou lalin lan an 1969. Pandan ke non tankou Neil Armstrong ak Buzz Aldrin yo souvan asosye ak sa a. misyon istorik, se konpetans pilòt Collins ki te asire yo retounen an sekirite sou Latè.

Byenke Collins li menm pa t mete pye sou lalin lan, vwayaj enkwayab li andeyò planèt la te kite yon enpresyon dirab sou Sara. Li te dekri pèspektiv Collins kòm enspire, ki deklare ke lè ou nan espas epi wè Latè a, li parèt kòm yon ti echantiyon ki ka kouvri pa gwo pous ou. Eksperyans sa a sèvi kòm yon rapèl ti kras nou nan imansite galaksi nou abite a.

Pandan konvèsasyon yo, Sarah te note ke Collins te sanble pwofondman ann akò ak lanati imen. Jiskaske li mouri an 2021, li te kontinye enkòpore kiryozite ak kwasans pèsonèl. Collins te mete aksan sou enpòtans kirye, vle aprann plis sou lòt moun, ak ankouraje yon volonte pou poze kesyon epi koute. Li te kwè ke nan kiryozite sa a, yon moun ka kontinye grandi kòm yon moun.

Sara te konsidere entèvyou li ak Michael Collins kòm yon opòtinite remakab. Li te enspire pa insights li sou dezi imen an pou konesans ak konpreyansyon. Pèspektiv inik Collins kòm yon astronot ki t ap vire lalin nan te sèvi kòm yon rapèl sou plas nou nan linivè a ak enpòtans kiryozite ak kwasans nan lavi nou.

