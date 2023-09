Astewoyid Bennu ta ka frape Latè nan 150 ane

By

Yon wòch espasyal ke yo rekonèt kòm astewoyid Bennu, sib la nan misyon OSIRIS-REx NASA a, gen potansyèl pou fè kolizyon ak Latè nan yon ti kras plis pase 150 ane, dapre yon etid resan te fè syantis NASA. Sepandan, chans pou enpak yo piti, nan sèlman 0.037%.

Misyon OSIRIS-REx se yon efò pou kolekte echantiyon nan Bennu, yon astewoyid toupre Latè, pou yo ka gen yon pi bon konpreyansyon sou konpozisyon li yo ak orijin sistèm solè a. Veso espasyèl san ekipe, ki mache ak solè, apeprè gwosè yon kay zouti nan kay la, te vwayaje 4.4 milya mil pandan sèt ane pou rive nan Bennu.

Dimanch maten, veso espasyèl la pral retounen sou Latè epi depoze yon demi liv wòch ki soti nan astewoyid la. NASA pral retransmèt aterisaj la, epi echantiyon yo kolekte yo pral voye nan yon laboratwa nan Houston pou egzamen an.

Bennu, ki klase kòm yon Objè tou pre Latè (NEO), te gen twa rankont sere ak Latè nan tan lontan an, an 1999, 2005, ak 2011. Li espere pase menm pi pre Latè pase lalin nan nan 2135, ak gen yon ti chans pou rale gravitasyonèl planèt nou an ka lakòz Bennu fè kolizyon ak Latè nan dat 24 septanm 2182. Sepandan, chans pou sa rive se sèlman 1 sou 2,700.

Bennu, dekouvri an 1999, se apeprè yon tyè nan yon mil lajè epi li kouvri ak gwo wòch. Li òbit solèy la chak 14 mwa epi li rich nan kabòn, sa ki fè li yon sous enfòmasyon enpòtan sou fòmasyon sistèm solè a ak orijin lavi a. Astewoyid la te rele apre yon divinite moun peyi Lejip ki asosye ak Solèy la, kreyasyon, ak renesans.

Pandan ke posiblite pou Bennu frape Latè ka son alarmant, li enpòtan sonje ke chans yo trè mens. Misyon NASA pou kolekte echantiyon nan men Bennu pral bay bonjan enfòmasyon sou istwa sistèm solè nou an ak danje potansyèl ki egziste nan espas.

