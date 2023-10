Kòk montre kapasite pou rekonesans tèt yo, nouvo etid jwenn

Yon etid resan ki te fèt pa yon ekip nerosyantis ak sikològ nan inivèsite University of Bonn ak University of Bochum nan Almay te bay prèv potansyèl ki sijere ke kòk posede kapasite rekonesans pwòp tèt ou. Chèchè yo te envante nouvo eksperyans ki enplike miwa pou detèmine si kòk yo te kapab diferansye pwòp imaj yo ak imaj yon lòt kòk.

Rechèch anvan yo te idantifye sèlman yon kantite espès bèt ki kapab rekonèt tèt yo, tankou pi, kèk senj, elefan, ak dòfen. Etid sa yo tipikman enplike obsève repons yon bèt nan yon mak sou figi li oswa kò li lè yo wè refleksyon li nan yon glas. Sepandan, bay anpil bèt pa posede branch oswa apendis ki apwopriye pou tès sa yo, chèchè yo te oblije devlope metòd altènatif.

Kòk yo te chwazi kòm sijè etid sa a akòz tandans konpòtman yo. Yo te obsève ke kòk souvan chante lè yo konfwonte pa predatè, pandan y ap rete trankil nan anviwònman ki pa deranje. Ekip rechèch la kapitalize sou karakteristik sa a pou fè eksperyans rekonesans pwòp tèt yo.

Pandan eksperyans yo, yo te mete yon sèl kòk nan yon zòn ki fèmen divize pa yon may fil. Sou lòt bò may la, yo te mete yon lòt kòk nan kèk esè, pandan y ap espas ki la rete vid nan lòt moun. Anplis de sa, yo te apoze yon glas sou may la nan sèten esè, anpeche wè kòk la dèyè li. Pou prezante yon menas potansyèl, chèchè yo te projetée silwèt yon malfini sou plafon an nan kèk esè.

Analize konpòtman yo ak vokalizasyon kòk yo, ekip rechèch la te dekouvri ke prezans nan yon lòt kòk sou bò opoze a nan may la siyifikativman ogmante chans pou yo chante. Enteresan, repons sa a te fèt kèlkeswa si kòk la te kapab wè pwòp refleksyon li nan glas la oswa ou pa. Konklizyon sa a implique ke kòk konprann ke imaj la glas se pa sa ki nan yon lòt kòk, ki endike yon fòm rekonesans pwòp tèt ou. Anplis de sa, etid la sijere ke kòk konte sou siyal vizyèl olye ke siyal oditif oswa olfactif yo detèmine reyalite a nan anviwònman yo.

Etid sa a kontribye nan konpreyansyon nou sou kapasite mantal kòk yo ak elaji repètwa li te ye nan konsyans pwòp tèt ou nan wayòm bèt la. Plis rechèch nan domèn sa a ka fè limyè sou evolisyon ak devlopman nan rekonesans pwòp tèt ou atravè diferan espès yo.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki sa ki se rekonesans pwòp tèt ou?

Oto-rekonesans refere a kapasite yon moun pou wè ak konprann ke yon refleksyon oswa imaj nan yon glas reprezante tèt li olye ke yon lòt manm nan menm espès la.

Ki bèt ki demontre pwòp tèt ou rekonesans?

Rechèch anvan yo te montre ke kèk bèt ki gen kapasite pou rekonesans pwòp tèt ou gen ladan pi, sèten sinj, elefan, ak dòfen.

Poukisa yo te chwazi kòk pou etid sa a?

Ki jan yo te fè eksperyans yo?

Ki sa ki te prensipal rezilta etid la?

