SpaceX pouse pou lisans lansman pi rapid

Rezime: SpaceX ap mete presyon sou Federal Aviation Administration (FAA) pou akselere pwosesis lisans lansman an. Fize Starship konpayi an pare pou yon dezyèm tès vòl men li ap tann apwobasyon final la. SpaceX espere lanse pandan premye mwatye Novanm nan. Nan entre-temps la, Virgin Galactic planifye pou vole sizyèm misyon li nan sis mwa sou Novanm 2. Ti konpayi lansman ap lite pou fè konpetisyon ak pri ki ba SpaceX pou misyon Falcon 9. Pozisyon dominan SpaceX nan mache a te gen yon efè "efreyan anpil" sou ti endistri lansman an. SpaceX ofri opòtinite pou lansman vwayaj pataj pou ti sa yo ki ba ke $5,500 pou chak kilogram, yon pri pi ba anpil pase sa ti machin lansman devwe yo ofri. Twa konpayi ameriken, SpaceX, Blue Origin, ak Virgin Galactic, te mande yon ekstansyon peryòd aprantisaj la anvan yo aplike nouvo règleman federal sekirite pou misyon komèsyal espas imen. Moratoryom 20 ane sou règleman federal yo pral ekspire le 1ye janvye.

SpaceX ap entansifye efò li yo pou jwenn lisans lansman pi rapid nan men Administrasyon Aviyasyon Federal (FAA). Konpayi an te konplete preparasyon ki nesesè yo pou yon dezyèm tès vòl fize Starship li a, men li ap tann apwobasyon final la. Dat lansman ki pi bonè posib se kounye a nan premye mwatye Novanm nan. Virgin Galactic, nan lòt men an, ap prepare pou sizyèm misyon li nan sis mwa, ki pwograme pou 2 novanm.

Sepandan, ti konpayi lansman ap fè fas a defi nan konpetisyon ak pri ki ba SpaceX pou misyon Falcon 9. Egzekitif endistri yo te deklare ke pozisyon dominan SpaceX nan mache a te gen yon enpak siyifikatif sou endistri a ti lansman, ki fè li difisil pou yo fè konpetisyon sou pri. Kounye a, SpaceX ofri opòtinite pou lansman vwayaj pataj pou ti satelit yo osi ba ke $5,500 pou chak kilogram. Pandan ke pri sa yo te ogmante soti nan premye $ 5,000 pou chak kilogram, yo toujou rete byen lwen anba sa ki dedye ti machin lan ofri yo.

Anplis de sa, twa konpayi ameriken, SpaceX, Blue Origin, ak Virgin Galactic, te reyini ansanm pou mande yon ekstansyon peryòd aprantisaj la anvan yo aplike nouvo règleman federal sekirite pou misyon vòl espas imen komèsyal yo. Aktyèl moratoryom 20 ane sou règleman federal yo pral ekspire le 1ye janvye. Konpayi yo kwè ke endistri a poko gen matirite pou adopte nouvo règleman sekirite, epi yo ap travay ak FAA a ak lòt ajans gouvènman yo pou etabli yon nouvo sekirite. kad pou transpò espas.

