Evolisyon Plant: Yon Pwosesis Gradyèl ak Peryòd Inovasyon

Yon etid resan pibliye nan jounal Nature Plants te defye kwayans ki te genyen depi lontan ke plant yo te evolye ak yon pete toudenkou nan chanjman byen bonè nan istwa yo, menm jan ak bèt yo. Etid la revele ke evolisyon plant la konsiste de peryòd tan nan chanjman gradyèl ponctué pa eklat kout nan inovasyon gwo echèl, patikilyèman an repons a defi anviwònman an.

Ko-dirijan otè, Pwofesè Philip Donoghue nan University of Bristol, eksplike ke plant yo pataje yon zansèt komen ki soti nan lanmè a plis pase yon milya ane de sa. Chèchè yo te vle teste si evolisyon plant te swiv yon pwosesis ralanti ak kontinyèl oswa si li te gen yon pete rapid nan chanjman. Surprenante, etid la te jwenn ke evolisyon plant yo te yon melanj de tou de, ak peryòd tan nan chanjman gradyèl entèwonp pa eklat kout nan inovasyon. Eksplozyon sa yo nan inovasyon pèmèt plant yo simonte defi yo nan k ap viv sou tè sèk.

Pou teste teyori yo, syantis yo te analize resanblans ak diferans ki genyen nan 248 gwoup plant yo, ki soti nan yon sèl-selilè letan ak plant tè tankou bab panyòl, foujèr, pen, konifè, ak plant flè. Yo te egzamine tou 160 gwoup plant ki disparèt li te ye sèlman nan dosye fosil la.

Chèchè yo te jwenn ke chanjman nan konsepsyon anatomik plant yo te fèt ansanm ak evènman kote tout makiyaj jenetik selilè a te double. Anplis de sa, pi gwo pulsasyon yo nan evolisyon anatomik plant yo te asosye ak defi a pou viv ak repwodui nan anviwònman de pli zan pli sèk pandan plant yo te tranzisyon soti nan lanmè a tè.

Etid la non sèlman bay nouvo apèsi sou fason plant yo te evolye sou milya ane ki sot pase yo, men li tou sijere ke modèl epizod inovasyon se yon plan jeneral pou lavi konplèks miltiselilè, yo wè nan bèt ak fongis tou.

An jeneral, rechèch sa a ofri yon konpreyansyon revize sou evolisyon plant, ki montre ke li se yon pwosesis gradyèl ak peryòd tanzantan nan inovasyon gwo echèl an repons a defi anviwònman an.

