Yon dekouvèt nan rechèch espès disparèt yo: RNA ki gen anpil syèk sekans soti nan espesimèn tig Tasmanian.

Yon etid resan chèchè nan SciLifeLab ki te fèt an kolaborasyon ak Sant pou Paleogenetics te izole ak sekans molekil RNA ki gen yon syèk ki gen anpil siksè nan yon espesimèn tig Tasmanian ki konsève. Reyalizasyon inogirasyon sa a make premye rekonstriksyon po a ak transcriptom misk skelèt nan yon espès ki disparèt.

Tig Tasmanyen an, ke yo rele tou thylacine a, se te yon marsupial kanivò apex ki te vwayaje yon fwa kontinan Ostralyen an ak zile Tasmania. Sepandan, akòz kolonizasyon Ewopeyen an ak enpozisyon bounties sou bèt yo, tig Tasmanyen an te disparèt nan 1936.

Efò pou disparisyon yo te konsantre sou tig Tasmanian paske abita natirèl li nan Tasmanie toujou konsève, sa ki fè re-entwodiksyon yon posibilite pou refè ekilib ekosistèm ki te pèdi yo. Sepandan, pwosesis pou rekonstwi yon tig Tasmanian k ap viv fonksyonèl mande pou yon konpreyansyon konplè sou genòm li yo ak règleman transcriptom li yo.

Chèchè yo te extrait molekil RNA nan yon echantiyon tig Tasmanyen ki gen 130 ane ki te konsève nan mize Swedish Istwa Natirèl nan Stockholm. Sekans transcriptome a te mennen nan idantifikasyon siyati ekspresyon jèn espesifik tisi ki sanble ak sa yo te jwenn nan mamifè marsupial ak plasenta ki vivan.

Etid sa a te bay bonjan enfòmasyon sou egzistans thylacine-espesifik jèn regilasyon, tankou microRNAs, ki te kwè yo te disparèt plis pase yon syèk de sa. Li tou ouvè opòtinite pou plis eksplorasyon molekil RNA nan espesimèn ki estoke nan mize atravè lemond.

Rechèch nan lavni ta ka enplike rekiperasyon RNA nan bèt ki disparèt ansanm ak jenom viral nan po yo nan òganis lame ki te fèt nan koleksyon mize. Sa a pa sèlman gen enplikasyon pou etid espès ki disparèt men tou pou rechèch sou viris RNA pandemik tankou SARS-CoV2.

* Sant pou Paleogenetics se yon antrepriz ant mize Swedish Istwa Natirèl ak Inivèsite Stockholm.