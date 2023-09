Syantis yo pi pre resisite Tig Tasmanyen ki disparèt lè l sèvi avèk sekans RNA

Syantis yo te fè pwogrè enpòtan nan teknoloji sekans genomic ki pote yo yon etap pi pre pou resisite Tig Tasmanian ki disparèt. Espès sa a, ke yo rele tou thylacine, yo te jwenn sou kontinan Ostralyen an men disparèt sou Latè akòz kolonizasyon Ewopeyen an. Lè yo fè ekstraksyon RNA nan rès ki dechè, chèchè yo ap itilize koreksyon jèn sou bèt vivan pou premye fwa pou rkree yon espès ki disparèt.

Tasmanian Tiger la se te yon predatè ki sanble ak yon chen lou ak bann diferan sou do li. Dènye prezans li anrejistre te nan kaptivite nan yon zou an 1936. Nouvo pwojè a nan Swedish Museum of Natural History gen pou objaktif pou itilize sekans RNA pou pote Tig Tasmanyen an tounen nan lavi. Pandan ke ADN anjeneral yo itilize pou koreksyon jèn, sa a se premye fwa RNA yo pral itilize pou objektif sa a.

ADN, oswa asid dezoksiribonukleik, se yon estrikti helicoïdal doub-chachen ki gen enfòmasyon jenetik ak enstriksyon pou bati ak kenbe yon òganis. RNA, oswa Asid Ribonukleik, se yon molekil ki gen yon sèl chenn ki aji kòm yon mesaje, pote soti enstriksyon ki soti nan ADN ak ede nan sentèz pwoteyin.

Siyifikasyon pwojè sa a se nan devwale mistè ki antoure espès ki disparèt tankou Tig Tasmanyen an. Sekans RNA ka bay syantis yo yon konpreyansyon pi konplè sou makiyaj jenetik yo, aktivite jèn yo ak pwosesis byolojik yo. Konesans sa a ka kontribye nan konpreyansyon nou sou istwa yo, evolisyon, ak faktè ki mennen nan disparisyon yo.

Anplis de sa, sekans RNA gen aplikasyon pi laj. Lè yo sèvi ak RNA ki soti nan ansyen viris, syantis yo ka dechifre kòz pandemi sot pase yo ak jwenn apèsi sou mekanis ki dèyè epidemi viral yo. Rechèch sa a gen potansyèl pou amelyore konpreyansyon nou sou maladi viral epi ede nan prevansyon ak jesyon epidemi nan lavni.

An konklizyon, itilizasyon sekans RNA nan resisite Tiger Tasmanyen an reprezante yon zouti enpòtan nan rechèch jenetik. Pwojè sa a non sèlman pèmèt syantis yo rkree espès ki disparèt, men tou li bay bonjan apèsi sou byoloji yo, istwa yo, ak pwosesis ki te fòme egzistans yo.

