Eksplore nouvo fwontyè: Computing kwantik revolisyone rechèch jenetik

Syantis nan Texas A&M University te angaje nan yon etid inovatè miltidisiplinè ki demontre kijan informatique pwopòsyon ka revolusyone rechèch jenetik. Lè yo itilize nouvo teknoloji enfòmatik sa a, chèchè yo te byen trase rezo regilasyon jèn yo (GRN) nan yon fason ki te deja pa ka atenn ak metòd enfòmatik tradisyonèl yo. Rezilta yo te pibliye nan jounal npj Quantum Information.

GRN yo bay enfòmasyon esansyèl sou fason jèn yo kominike youn ak lòt, sa ki pèmèt syantis yo pi byen konprann relasyon konplèks ki genyen ant jèn yo. Nouvo kapasite sa a pou predi relasyon jèn yo avèk presizyon gen enplikasyon pwofon pou medikaman bèt ak imen. Li kapab potansyèlman mennen nan pwogrè nan konpreyansyon ak devlopman tretman pou maladi tankou kansè.

Enfòmatik kwantik ofri yon avantaj inik sou metòd enfòmatik tradisyonèl yo. Pandan ke òdinatè tradisyonèl yo trete done nan Bits ak sèlman de eta (sou ak koupe), òdinatè pwopòsyon opere lè l sèvi avèk Bits pwopòsyon, oswa kbit, ki ka egziste ansanm nan yon sipèpozisyon nan tou de sou ak koupe eta. Sa a pèmèt syantis yo simulation plizyè eta jèn ak enpak yo sou lòt jèn, bay yon konpreyansyon pi konplè sou fason jèn yo enfliyanse youn lòt nan GRN yo.

Etid la te demontre ke enfòmatik pwopòsyon ka simonte limit yo nan teknoloji informatique anvan yo pa pèmèt analiz la nan relasyon ki pi konplèks nan mitan jèn yo. Olye pou yo sèlman konpare jèn nan pè, chèchè yo kapab kounye a dekouvri koneksyon ki te deja pa konnen ant jèn ki te rate pa metòd tradisyonèl yo.

Men, rechèch inogirasyon sa a se jis kòmansman an. Jaden an nan informatique pwopòsyon an se toujou nan anfans li, ak anpil plis travay bezwen fè yo totalman exploiter potansyèl li nan jaden an byomedikal. Kolaborasyon ant ekspè nan tou de enfòmatik pwopòsyon ak byoloji enpòtan anpil pou avanse konpreyansyon nou sou fason informatique pwopòsyon ka revolusyone rechèch jenetik.

Pwochen etap la pou ekip rechèch la se konpare selil ki an sante ak selil ki afekte nan maladi oswa mitasyon, yo nan lòd yo eksplore ki jan mitasyon sa yo afekte eta jèn ak ekspresyon. Lè yo kontinye etidye ak rafine rezo regilasyon jèn sa yo, syantis yo ka jwenn plis konesans sou pwosesis selilè yo ak potansyèlman debloke nouvo entèvansyon terapetik.

Kòm domèn enfòmatik pwopòsyon an ap pwogrese, epi kolaborasyon entèdisiplinè vin pi komen, lavni rechèch jenetik la gen anpil pwomès. Kapasite pou prevwa avèk presizyon relasyon jèn lè l sèvi avèk enfòmatik pwopòsyon pote nou yon etap pi pre debouche mistè konplèks kòd jenetik la ak amelyore sante moun.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Ki sa ki enfòmatik pwopòsyon?

Enfòmatik pwopòtik se yon nouvo kalite enfòmatik ki itilize prensip mekanik pwopòsyon pou fè kalkil. Kontrèman ak òdinatè konvansyonèl yo ki sèvi ak bit pou reprezante enfòmasyon kòm 0s ak 1s, òdinatè pwopòsyon yo itilize bit pwopòsyon, oswa kbit, ki ka egziste nan yon sipèpozisyon nan tou de 0 ak 1 eta an menm tan. Sa pèmèt òdinatè pwopòsyon yo trete ak analize gwo kantite done pi efikas epi rezoud pwoblèm konplèks ki pi lwen pase òdinatè klasik yo.

2. Ki jan informatique pwopòsyon revolusyone rechèch jenetik?

Enfòmatik kwantik ofri chèchè yo yon zouti pwisan pou kat jeyografik ak analize rezo regilasyon jèn yo (GRNs) pi byen. Lè yo pwofite kapasite kbit yo pou egziste nan plizyè eta an menm tan, syantis yo ka similye divès eta jèn ak enpak yo sou lòt jèn nan GRN yo. Sa a bay yon konpreyansyon pi konplè sou relasyon konplèks ant jèn yo, ki mennen nan nouvo apèsi sou mekanis jenetik ak terapi potansyèl pou maladi.

3. Kisa rezo regilasyon jèn yo ye (GRN)?

Rezo regilasyon jen yo (GRNs) se sistèm konplike nan jèn ki kominike youn ak lòt pou kontwole diferan pwosesis selilè. Rezo sa yo bay enfòmasyon enpòtan sou fason jèn yo ka aktive oswa dezaktive youn lòt, enfliyanse divès fonksyon byolojik. Konprann GRN yo enpòtan anpil pou dechifre relasyon konplèks ant jèn yo epi devlope entèvansyon vize pou maladi yo.

4. Ki enplikasyon potansyèl de informatique pwopòsyon nan rechèch jenetik?

Enfòmatik kwantik gen potansyèl pou revolusyone rechèch jenetik lè li pèmèt syantis yo prevwa avèk presizyon relasyon jèn yo epi dekouvri koneksyon ki te deja pa konnen ant jèn yo. Konesans sa a ka mennen nan dekouvèt nan konpreyansyon maladi, idantifye nouvo sib terapetik, ak devlope estrateji tretman pèsonalize. Enfòmatik kwantik ta ka pave wout la pou medikaman presizyon ak enpak siyifikativman nan lavni nan swen sante.

Sous: Texas A&M University (https://phys.org/news/2023-11-quantum-gene-relationships.html)