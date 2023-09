Nouvo dekouvèt revele endikasyon pou jwenn kawo woz

By

Yon nouvo etid chèchè nan Curtin University nan Ostrali te idantifye yon twazyèm engredyan ki nesesè pou fòmasyon woz Diamonds sou sifas Latè. Etid la te konsantre sou wòch ki rich ak dyaman ki soti nan vòlkan Argyle Western Australia a, lè l sèvi avèk reyon lazè pou analize konpozisyon yo. Konklizyon yo sijere ke anplis kabòn ak fòs ki soti nan kolizyon plak tektonik, prezans nan Diamonds woz mande pou kontinan ki te lonje pandan kraze kontinantal dè santèn de milyon ane de sa.

Dekouvèt nan engredyan ki manke sa a ta ka gen enplikasyon enpòtan pou rechèch mondyal la pou nouvo depo woz dyaman. Chèchè prensipal Doktè Hugo Olierook te eksplike ke lè mas tè detire, twou vid ki genyen nan kwout Latè a, ki pèmèt magma ki pote dyaman monte nan sifas la. Rejyon Argyle, kote etid la te fèt, te fòme kòm rezilta yon ansyen supercontinent kraze.

Doktè Olierook te eksplike plis ke kolizyon an nan mas tè kreye yon zòn ki domaje oswa "mak" ki pa janm pral geri totalman, epi li se nan rejyon sa yo sikatris ki kawo woz ka jwenn. Li te mansyone ke osi lontan ke pwofon kabòn, kolizyon kontinantal, ak etann yo prezan, li ka posib yo dekouvri nouvo sous kawo woz.

Malgre dekouvèt enteresan sa a, lokalize nouvo depo kawo woz pa pral san defi. Pifò depo dyaman yo te istorikman jwenn nan mitan ansyen kontinan yo, kote vòlkan lame yo ekspoze nan sifas la. Rejyon Argyle a, nan lòt men an, sitiye nan suture de kontinan ansyen, ki souvan kouvri pa sab ak tè. Sa vle di ke gen yon posibilite pou yo pa dekouvri volkan woz ki gen dyaman, ki gen ladan nan Ostrali.

Rechèch la, ki te pibliye nan jounal Nature Communications, non sèlman bay limyè sou pwosesis jewolojik dèyè fòmasyon woz Diamonds, men tou bay bonjan Sur pou endistri dyaman an. Diamonds woz yo se gems ki ra ak trè sitèlman anvi, ak vòlkan an Argyle te pwodwi plis pase 90% nan rezèv nan mond lan. Konprann kondisyon ki nesesè pou fòmasyon yo ka gide efò eksplorasyon nan lavni epi potansyèlman mennen nan dekouvèt nouvo sous bèl pyè presye sa yo.

Sous:

– “Pi gwo sous mond lan nan kawo woz jwenn” – Nature Communications