Nouvo rechèch exploiter Ninja nati pou pwoteje kiwi ak myèl

Syantis kiwi yo ap eksplore yon solisyon inogirasyon pou konbat patojèn danjere nan sektè agrikòl la lè yo itilize ninja lanati - phage biocontrols. Doktè Heather Hendrickson, yon konferansye ansyen nan University of Canterbury, te kreye tèm 'ninja lanati a' pou dekri viris ki espesyalman atake bakteri danjere san yo pa domaje moun ki benefisye yo. Kontrèman ak antibyotik ki souvan gen yon gwo spectre nan aktivite, phages gen yon seri lame limite, ki fè yo trè vize ak efikas nan konbat patojèn.

Nan yon efò pyonye, ​​ekip rechèch entèdisiplinè Doktè Hendrickson a te resevwa $8.9 milyon dola nan men 2023 Ministè Biznis, Inovasyon ak Travay Endeavour Fund pou devlope “cocktails” phage pou atake patojèn kle agrikòl yo. Inisyativ yo sitou konsantre sou konbat chank pye rezen kiwi (Psa) ak viris Ameriken Foulbrood ki afekte myèl.

Avantaj nan itilize phages se nan kapasite yo nan espesyalman enfekte patojèn vize pandan y ap epanye lòt mikwo-òganis esansyèl pou sante òganis lan. Pou egzanp, si yo administre yon faj nan yon myèl, li ta dirèkteman atake patojèn espesifik la san yo pa afekte bakteri entesten benefisye myèl la. Mekanis vize presizyon sa a minimize risk pou yo deranje sante jeneral òganis yo pwoteje a.

Exploiter biocontrol phage gen enplikasyon enpòtan pou sektè agrikòl Nouvèl Zeland lan. Lè yo devlope solisyon phage pwepare, chèchè yo espere amelyore pwodiktivite ak sekirite nan endistri manje a pandan y ap ankouraje konsyans anviwònman an. Anplis de sa, pwojè a gen pou objaktif pou ranfòse bioendistri fabrikasyon an, kreye travay trè kalifye epi fasilite aksè nan mache mondyal yo.

Kolaborasyon rechèch la gen ladann enstitisyon estime tankou University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, ak Apiculture New Zeland. Pèspektiv endijèn yo, ki te dirije pa syantis ak chèchè Maori yo, bay bonjan apèsi sou enplikasyon pwojè a pou taiao (anviwònman an), sitou lè yo gen anpil biznis ki dirije Maori yo nan sektè prensipal la.

Vizyon alontèm pou efò sa a depase sektè agrikòl la. Doktè Hendrickson kwè ke lè yo etabli enfrastrikti ki nesesè ak ekspètiz pou itilize faj yo san danje nan agrikilti, yo ka pwolonje platfòm la pou adrese menas k ap parèt pou pwodiksyon manje e menm vize patojèn imen ki enpòtan pou medikal. Rechèch sa a ouvè posiblite enteresan pou tan kap vini kontwòl maladi ak biosekirite nan divès endistri yo.

Pwojè a te deja resevwa sipò nan men moun ki gen enterè yo, ki gen ladan apikulteur ki san gad dèyè bay echantiyon tè. Kòm yon siy rekonesans, chèchè yo te nonmen faj yo dekouvri apre kontribitè, ak kèk yo te nonmen apre figi byen li te ye tankou Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, e menm apikulteur yo tèt yo.

Lè li pwofite pouvwa ninja lanati yo, Nouvèl Zeland byen pozisyone pou l revolisyone kontwòl maladi nan agrikilti, pwoteje ekosistèm vital yo, epi potansyèlman pave wout la pou nouvo apwòch pou konbat patojèn imen yo.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki sa ki biocontrol phage?

Biocontrols phage yo se viris ki espesyalman vize ak atake bakteri danjere nan òganis yo, ki ofri yon apwòch trè vize nan kontwòl maladi.

Ki jan faj yo diferan de antibyotik?

Kontrèman ak antibyotik, ki ka fè mal tou de bakteri danjere ak benefisye, phages gen yon seri lame limite, ki pèmèt yo vize patojèn espesifik san yo pa afekte mikwo-òganis benefisye.

Ki patojèn chèchè yo vize?

Rechèch la konsantre prensipalman sou konbat chank pye rezen kiwi (Psa) ak viris Ameriken Foulbrood (AFB), ki reprezante yon menas pou myèl.

Ki enpak potansyèl rechèch sa a?

Rechèch la gen potansyèl pou amelyore pwodiktivite ak sekirite nan sektè agrikòl la pandan y ap ranfòse bioendistri fabrikasyon an, kreye djòb trè kalifye, epi fasilite aksè nan mache mondyal ki gen konsyans anviwònman an. Anplis de sa, rechèch sa a ka gen enplikasyon pou konbat menas émergentes nan pwodiksyon manje e menm vize patojèn imen.

Ki moun ki patisipe nan kolaborasyon rechèch la?

Kolaborasyon an gen ladan chèchè nan University of Canterbury, University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, ak Apiculture New Zeland. Syantis ak chèchè Maori yo tou bay pèspektiv endijèn ki gen anpil valè.