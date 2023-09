Eksplore pwofondè Sierra de Atapuerca

Yon dènye etid jewolojik Josep M. Parés ak ekip li a te fè nan Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) te fouye nan anba sifas Sierra de Atapuerca nan peyi Espay. Etid la, ki te pibliye nan jounal Marine and Petroleum Geology, te vize konprann estrikti nan gwo twou san fon nan zòn nan ak koneksyon jewolojik li yo.

Rechèch la revele ke materyèl yo prezan anba sifas la se kalkè yo ki vizib sou Sierra de Atapuerca. Materyèl sa yo se jis "pwent iceberg la" nan yon estrikti anba sifas ki pi gwo ki pwolonje sou 5km lajè. Estrikti sa a te fòme akòz prezans nan materyèl mou, espesyalman Triassic lutites ak evaporite, ki te pèmèt kouch yo deplase.

Etid la fè limyè tou sou aranjman jewolojik Sierra de Atapuerca. Tradisyonèlman dekri kòm yon antiklinal, travay jewolojik la te montre ke estrikti sa a kouri pi lwen pase yon pwofondè de 1,000m. Nan pwofondè sa a, kouch Mezozoik yo poze sou yon sousòl Paleozoik, ki se rijid ak kristalin. Rezilta yo endike ke plisman kouch yo te fè posib pa egzistans materyèl espesifik ki aji kòm grès machin oswa nivo detachman, ki pèmèt kouch yo glise sou sousòl la rijid. Nan ka Basen Duero a, nivo detachman an konsiste de materyèl ki soti nan peryòd Triasik la, ki se mekanikman fèb epi fasilite mouvman an ak plisman nan kouch ki kouvri yo.

Konklizyon etid sa a bay bonjan enfòmasyon sou estrikti pwofon Sierra de Atapuerca ak koneksyon jewolojik li yo. Konprann jeoloji anba tè rejyon sa a esansyèl pou plis rechèch sou istwa jewolojik li yo ak enplikasyon potansyèl pou evolisyon imen.

Sous: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spain), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Sous: CENIEH

Sitasyon:

