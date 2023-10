Chèchè yo dekouvri kòz pi gwo tranblemanntè Mas

By

Chèchè nan University of Oxford te idantifye kòz la nan pi gwo tranblemanntè ki te janm anrejistre sou Mas la. Kontrèman ak premye kwayans, tranblemanntè 4.7 mayitid la, ki rele S1222a, pa te deklanche pa yon enpak meteyorit men pito pa aktivite tektonik enpòtan nan kwout Mas la. Evènman an, ki te dire pou omwen sis èdtan, te detekte pa InSight lander NASA a nan dat 4 me 2022.

Pou mennen ankèt sou kòz tranblemanntè a, Doktè Benjamin Fernando, chèchè prensipal la, te kolabore ak plizyè ajans espas, tankou Ajans Espas Ewopeyen an, Ajans Espas Nasyonal Chinwa a, Òganizasyon Rechèch Espas Endyen an, ak Ajans Espas Emirati Arab Ini yo. Efò konjwen sa a te pèmèt ekip la analize done ki sòti nan plizyè satelit k ap òbite Mas, ki kouvri yon sifas ki vas 144 milyon km2.

Malgre resanblans tranblemanntè a ak sa ki te pase anvan yo te deklanche pa enpak meteyoroid, ekip rechèch la pa jwenn okenn prèv ki montre yon kratè fre apre plizyè mwa nan rechèch. Sa te fè yo konkli ke tranblemanntè a te soti nan liberasyon estrès nan kwout Mas la, olye ke soti nan yon enpak ekstèn.

Doktè Fernando te eksplike ke estrès ki genyen nan kwout Mas la se yon rezilta plizyè milya ane evolisyon, ki gen ladan refwadisman diferans ak pousantaj rediksyon diferan pati nan planèt la. Pandan ke kòz yo nan nivo estrès varye rete klè, rezilta nan etid sa a kontribye nan plis envestigasyon. Konprann modèl estrès sa yo ka enpòtan anpil nan detèmine kote ki apwopriye pou pwochen koloni imen sou Mas.

Efò kolaborasyon pwojè sa a ki enplike plizyè misyon espasyèl yo te konsidere kòm yon plan pou patenarya entènasyonal ki gen siksè nan eksplorasyon espas pwofon. Konklizyon yo fè limyè sou dinamik jewolojik inik Mas yo epi make yon etap enpòtan nan direksyon pou debouche mistè Planèt Wouj la.

