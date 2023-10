Doerr School of Sustainability lanse Mineral-X: Avanse endistri min nan direksyon enèji pwòp.

By

Doerr School of Sustainability dènyèman te fè yon senpozyòm lansman pou Mineral-X, yon pwogram afilye inogirasyon ki konsantre sou inovasyon teknolojik, reprezantasyon kominotè, ak jerans yo nan lòd yo reyalize yon chèn rezèv mineral fleksib pou enèji renouvlab pwòp. Lidè ki soti nan konpayi min, antrepriz kapital antrepriz, akademik, ofisyèl gouvènman yo, ak reprezantan ki soti nan Zanbi te rasanble nan senpozyòm nan pou diskite sou fason yo amelyore endistri a min enpòtan nan pèspektiv sosyal ak teknik.

Mineral-X, ak finansman prèske yon milyon dola, vize pou re-envante eksplorasyon mineral pi lwen pase jis syans nan chanpyon jesyon anviwònman ak reprezantasyon kominote a. Pwogram nan pran yon apwòch holistic pou amelyore endistri min la pandan tranzisyon an kite konbistib fosil yo. Sa gen ladann devlope metòd ki pi efikas ak zanmitay ekolojik pou jwenn ak ekstrè mineral enpòtan, ansanm ak amelyore angajman kominote a ak bay asistans edikasyon.

Youn nan inisyativ debaz yo nan Mineral-X enplike nan itilize zouti entèlijans atifisyèl (AI) pou analize done jeyolojik ak byen lokalize depo mineral segondè-klas anba tè. Ak ogmantasyon demann pou mineral enpòtan tankou kwiv, nikèl, ityòm, ak cobalt nan pwodiksyon machin elektrik, rechèch sa a enpòtan anpil pou asire yon chèn ekipman dirab.

Pwogram nan te jwenn sipò nan men gwo konpayi min tankou KoBold Metals ak Rio Tinto, osi byen ke Bidra, yon antrepriz kapital antrepriz konsantre sou dirab. Sa ki enpòtan, Mineral-X konplètman gratis nan fon gaz fosil, jan David Zhen Yin, yon direktè pwogram ak syantifik rechèch klarifye.

Lè yo itilize AI ak done jewolojik, Mineral-X vize pou minimize destriksyon tè ki asosye ak min. Depo segondè-klas yo ka ekstrè ak mwens bezwen pou twoub tè vaste epi yo ka menm devlope anba tè. Apwòch sa a non sèlman pwoteje anviwònman an, men tou diminye depans ak tan ki nesesè pou eksplorasyon ak ekstraksyon.

Anplis de sa, Mineral-X ap angaje aktivman ak kominote min nan Zanbi. Sofia Mantilla Salas, yon Ph.D. elèv ki enplike nan kontak sosyal, ap travay kole kole ak kominote lokal yo pou asire patisipasyon aktif yo ak patenarya nan eksplorasyon mineral ak pwosesis ekstraksyon. Pwogram nan ap kolabore tou ak inivèsite nan Zanbi pou ekipe enjenyè min yo ak konpetans ki nesesè pou fè konpetisyon ak enjenyè etranje yo.

Lansman Mineral-X ak angajman li pou ankouraje dirab nan endistri min la make yon avansman enpòtan nan direksyon pou reyalize enèji pwòp renouvlab. Atravè inisyativ sa a, Doerr School of Sustainability ap dirije wout la nan direksyon pou yon chèn apwovizyonman mineral fleksib pou yon avni ki pi vèt.

