Chèchè yo devlope fib optik biodégradables pou mezi kouran elektrik ak modulasyon nan kò a

Chèchè nan Inivèsite Leta Campinas, Brezil, an kolaborasyon ak syantis ki soti nan Gleb Wataghin Institute of Physics ak Gunma University nan Japon, te devlope yon fib optik biokonpatib ak biodégradables ki fèt ak agar, yon sibstans jelatin ki sòti nan alg wouj. Fib la ka itilize pou kontwole ak modile siyal elektrik nan kò imen an pou plizyè aplikasyon medikal.

Agar ki baze sou fib optik yo se yon altènativ a teknoloji telekominikasyon tradisyonèl ki sèvi ak fib vè oswa plastik. Ekip chèchè yo te ranpli mwazi silendrik ak solisyon agar pou kreye fib optik la. Lè yo ekspoze a limyè aderan, fib la pwodui modèl limyè granulaire ke yo rekonèt kòm speckles, ki enfliyanse pa kouran elektrik ki pase nan mwayen an. Lè w analize twoub sa yo nan tach yo, yo ka detèmine grandè ak direksyon stimuli elektrik yo.

Rechèch la te demontre ke fib optik ki baze sou agar ka mezire kouran elektrik osi byen ke 100 mikroanpèr (μA). Aplikasyon potansyèl byomedikal teknoloji sa a yo vas. Li ta ka itilize kòm yon altènatif biodégradables nan elektwòd konvansyonèl pou kontwole siyal bioelektrik nan sèvo a oswa nan misk. Siyal optik yo te kaptire pa fib la ta ka dekode pou fè dyagnostik latwoublay. Anplis de sa, fib la ta ka enkòpore nan koòdone moun-òdinatè pou teknoloji asistans oswa reyabilitasyon.

Yon avantaj enpòtan nan fib optik ki baze sou agar se biodégradabilite li yo, ki elimine nesesite pou entèvansyon chirijikal pou retire elèv la. Chèchè yo kwè ke lè yo ajiste konpozisyon chimik materyèl la, yo ka amelyore repons Capteur a. Yo menm tou yo anvizaje lè l sèvi avèk moldability agar a pou kreye lantiy ak lòt aparèy optik ak sansiblite nan kouran elektrik.

Pandan ke rechèch sa a toujou nan premye etap yo, li mete yon fondasyon solid pou devlopman nan lavni nan aparèy byomedikal lè l sèvi avèk biodégradables agar ki baze sou fib optik.

