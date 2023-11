Atenn dirabilite: Pwosesis resiklaj inovatè pou polikarbonat ki baze sou biyo

Dechè plastik vin tounen yon gwo enkyetid pou anviwònman nou an, sa ki pouse Inyon Ewopeyen an aplike mezi pou diminye prezans mikwoplastik pa 30%. Yo konsidere resiklaj plastik kòm yon solisyon solid pou konbat pwoblèm sa a. Chèchè nan Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) dènyèman devlope yon pwosesis roman ak dirab pou resiklaj polikarbonat biobaz, yon kalite plastik ki souvan itilize nan aplikasyon medikal, konstriksyon ak otomobil.

Konvansyonèl, plastik yo te fè soti nan polymères, ki se gwo molekil ki fòme pa inyon an nan molekil ki pi piti yo rele monomè. Pwosesis resiklaj ideyal la ta enplike degradasyon kontwole polymères nan pwodwi ki pi piti ak repolymerization ki vin apre yo nan plastik fonksyonèl. Ekip la nan ICIQ konsantre sou devlope yon pwosesis sikilè pou depolymerize ak repolymerize polikarbonat, lè l sèvi avèk katalis TBD (triazabicyclodecene).

Apwòch inovatè sa a ofri plizyè avantaj. Premyèman, li kontribye nan yon ekonomi sikilè ki pi dirab lè li minimize itilizasyon chimik. Anplis de sa, etid la itilize yon polikarbonat byobaz ki sòti nan limonèn ak gaz kabonik-fè li yon altènatif solid nan materyèl ki baze sou lwil oliv. Pandan ke polikarbonat espesifik sa a gen biodégradabilite ki ba anpil, apwòch katalitik ki prezante nan rechèch sa a akselere pwosesis degradasyon an eksponansyèlman, ki fè li komèsyalman solid pou resiklaj.

Siyifikasyon nan dekouvèt sa a manti nan aplikasyon potansyèl li nan materyèl adezif ak kouch kòm yon altènativ a pwodwi ki baze sou lwil oliv. ICIQ te deja ranpli yon patant pou itilize limonèn polikarbonat nan aplikasyon espesifik sa yo. Nouvo pwosesis resiklaj la amelyore valè ak potansyèl polikarbonat byobaz la, paske li ofri resiklaj fasil anba kondisyon pratik.

Kolaborasyon ant gwoup rechèch eksperimantal ki te dirije pa Pwofesè Arjan Kleij, ekip enfòmatik anba pwofesè Carles Bo, ak aktivite devlopman polymère nan depatman ICIQ KTT, ki te dirije pa Doktè Fernando Bravo, se yon temwayaj sou pouvwa a nan koperasyon entèdisiplinè. nan rechèch. Lè yo konbine divès konesans ak apwòch, kolaborasyon sa a abòde defi yon fason konplè ak inovatè, ki mennen nan devlopman solisyon efikas.

An konklizyon, pwosesis resiklaj dirab pou polikarbonat biobaz prezante pa ICIQ make yon etap enpòtan nan direksyon reyalize yon apwòch ki pi zanmitay anviwònman an nan plastik. Metòd inovatè sa a pa sèlman adrese pwoblèm nan akimilasyon dechè plastik, men tou debloke potansyèl materyèl biobased nan divès endistri yo. Atravè rechèch ak kolaborasyon kontinye, nou ka avanse plis nan direksyon pou yon avni ki pi dirab.

FAQ:

K: Ki objektif rechèch sa a?

A: Objektif la se devlope yon pwosesis dirab pou resiklaj polikarbonat biobaz, yon kalite plastik.

K: Ki jan pwosesis resiklaj la travay?

A: Pwosesis la enplike depolymerize ak repolymerizing polikarbonat lè l sèvi avèk yon katalis ki rele TBD.

K: Ki avantaj ki genyen nan pwosesis resiklaj sa a?

A: Pwosesis la kontribye nan yon ekonomi sikilè ki pi dirab nan minimize itilizasyon chimik epi li ofri resiklaj fasil anba kondisyon pratik.

K: Ki aplikasyon potansyèl polikarbonat resikle a?

A: polikarbonat resikle a ka itilize nan materyèl adezif ak kouch kòm yon altènativ a pwodwi ki baze sou lwil oliv.

K: Ki siyifikasyon kolaborasyon ant gwoup rechèch yo?

A: Kolaborasyon an pèmèt pou entegrasyon divès konesans ak apwòch, ki mennen nan solisyon konplè ak inovatè.