Pwopòsyon kwantik: Bwonz koulè wouj violèt debloke nouvo posiblite pou aparèy kwantik

Syantis pwopòsyon yo te fè yon dekouvèt inogirasyon ki ta ka revolusyone teknoloji pwopòsyon. Yon ekip chèchè nan University of Bristol te idantifye yon fenomèn ki ra nan kwiv koulè wouj violèt ki ta ka kenbe kle nan kreye yon "chanjman pafè" nan aparèy pwopòsyon. Chanjman sa a ta kapab fè tranzisyon rapid ant yon izolan ak yon eta superconductor.

Koulè wouj violèt an kwiv se yon metal inik ki genyen yon dimansyon ki konpoze de chèn moun ki mennen nan atòm. Chèchè yo te jwenn ke materyèl sa a montre de eta elektwonik opoze, ki ofri yon nivo adaptabilite ke yo rekonèt kòm "simetri emerjan." Sa vle di ke menm pi piti chanjman nan materyèl la, tankou chalè oswa estimilis limyè, ka deklanche yon tranzisyon enstantane ant yon eta izolasyon ak konduktiviti zewo nan yon supèrkondiktè ak konduktiviti san limit, ak vis vèrsa.

Otè prensipal Nigel Hussey, Pwofesè nan Fizik nan University of Bristol, eksprime eksitasyon li sou dekouvèt sa a, ki deklare, "Se yon dekouvèt vrèman enteresan ki ta ka bay yon switch pafè pou aparèy pwopòsyon demen."

Vwayaj ekip la te kòmanse 13 ane de sa lè de etidyan PhD, Xiaofeng Xu ak Nick Wakeham, te premye mezire magnetoresistance an kwiv koulè wouj violèt. Done yo te andòmi epi yo pa pibliye jiskaske yon rankont chans an 2017. Pwofesè Hussey te asiste yon seminè fizisyen Dr Piotr Chudzinski sou an kwiv koulè wouj violèt epi li te pataje done li avè l. Ansanm, yo pwopoze yon eksperyans ki konfime teyori Chudzinski a.

Ki sa ki fè dekouvèt sa a menm pi remakab se egzistans lan nan "simetri emergen" kòm tranzisyon materyèl yo ant izolasyon ak eta supèrkonduktif. Kraze simetri, anjeneral yo obsève nan sistèm elèktron lè refwadisman, se yon fenomèn byen li te ye. Sepandan, aparisyon nan simetri nan yon metal kòm tanperati a bese, jan yo obsève nan an kwiv koulè wouj violèt, se trè ra ak san parèy.

Dr Chudzinski konpare fenomèn sa a ak yon trick majik, kote yon figi mat, defòme transfòme nan yon esfè parfe simetrik. Li te dekri koulè wouj violèt an kwiv kòm figi a ak nati tèt li kòm majisyen an.

Dekouvèt sa a ouvè nouvo posiblite pou teknoloji pwopòsyon. Lè yo itilize pwopriyete inik an kwiv koulè wouj violèt, li ka posib pou kreye switch nan sikui pwopòsyon ki ka sibi chanjman enpòtan nan rezistans ak pi piti nan stimuli.

Avèk rechèch kontinyèl sou an kwiv koulè wouj violèt ak fenomèn simetri emerjans la, lavni an gen yon gwo potansyèl pou devlopman aparèy pwopòsyon efikas ak pèfòmans segondè.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Ki sa ki an kwiv koulè wouj violèt?

Koulè wouj violèt an kwiv se yon metal ki genyen yon sèl dimansyon ki konpoze de chèn moun ki mennen atòm.

2. Ki siyifikasyon rechèch Inivèsite Bristol fè a?

Rechèch la te idantifye yon fenomèn ki ra nan an kwiv koulè wouj violèt yo rele "simetri émergente" ki ta ka mennen nan kreyasyon yon "chanjman pafè" nan aparèy pwopòsyon.

3. Ki jan "chanjman pafè a" travay?

Chanjman an ka rapidman tranzisyon ant ke yo te yon izolan (ak konduktivite zewo) ak yon supèrkondiktè (ak konduktiviti san limit) ki baze sou ti chanjman nan materyèl la, tankou chalè oswa estimilis limyè.

4. Kiyès ki fè dekouvèt la?

Rechèch la te dirije pa University of Bristol, ak otè prensipal Nigel Hussey, Pwofesè nan Fizik.

5. Ki aplikasyon potansyèl zouti sa a?

Dekouvèt sa a ta ka gen enplikasyon enpòtan pou teknoloji pwopòsyon, sa ki pèmèt devlopman switch trè efikas nan sikui pwopòsyon yo.

Sous:

– Inivèsite Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)