Nouvo etid revele twou nwa supermasif devore manje pi vit pase espere

Yon etid resan ki te fèt pa Northwestern University te defye sipozisyon anvan yo sou abitid yo manje nan twou nwa supermassif. Pandan ke yo te deja kwè ke twou nwa konsome manje yo tou dousman, nouvo simulation endike ke yo aktyèlman devore li nan yon vitès pi vit.

Etid la, byento yo dwe pibliye nan The Astrophysical Journal, itilize simulation 3D wo rezolisyon pou mennen ankèt sou konpòtman twou nwa k ap vire yo. Chèchè yo te jwenn ke twou nwa sa yo tòde espas-tan ki antoure a, sa ki lakòz gaz ki nan disk akresyon an ap dechire. Sa a rezilta nan fòmasyon nan subdisk enteryè ak ekstèn, ak twou nwa a premye konsome bag enteryè a ak Lè sa a, yo te ranpli pa debri soti nan subdisk la deyò.

Kontrèman ak teyori anvan yo ki sijere pwosesis sa a pran plizyè santèn ane, simulation yo te montre ke li aktyèlman rive nan yon kesyon de mwa. Konklizyon sa a gen enplikasyon enpòtan pou konprann konpòtman kwazar yo, ki se kèk nan objè ki pi klere nan syèl la lannwit. Quasars yo konnen yo toudenkou eklatman epi yo disparèt san eksplikasyon, ak nouvo etid la bay yon eksplikasyon potansyèl pou konpòtman radikal sa a.

Chèchè prensipal la, Nick Kaaz nan Northwestern University, te eksplike ke teyori klasik akresyon disk pa ka konte pou varyasyon rapid yo obsève nan kwazar. Sepandan, simulation ki fèt nan etid sa a sijere ke destriksyon ak renouvèlman nan rejyon yo enteryè nan disk la ka eksplike varyasyon sa yo.

Insight kle nan etid la se ke sipozisyon anvan yo sou aliyman nan disk akresyon an ak wotasyon twou nwa a yo te fè erè. Simulation yo te revele ke rejyon an ki antoure twou nwa a se pi plis ajite pase te panse deja. Dinamik gaz yo, jaden mayetik, ak relativite jeneral twou nwa yo te pran an kont nan simulation yo, bay yon modèl pi egzak nan konpòtman yo.

Pwosesis chire ak manje a fèt nan yon rejyon kote twou nwa a tòde nan espas-tan konpetisyon ak friksyon ak presyon nan disk la. Sa a rezilta nan disk yo enteryè ak ekstèn fè kolizyon, ki mennen ale nan disk anndan an ke yo te devore pa twou nwa a. Gravite twou nwa a Lè sa a, rale gaz soti nan rejyon an deyò pou ranpli rejyon enteryè a, ranpli sik la.

Etid sa a non sèlman fè limyè sou abitid manje twou nwa sipèmasif yo, men tou li bay enfòmasyon sou konpòtman kwazar yo. Avèk plis rechèch, syantis yo ka pi byen konprann mekanis ki responsab varyasyon dramatik yo obsève nan fenomèn cosmic sa yo.

Sous:

- Jounal Astrophysical (yo dwe pibliye)

– Inivèsite Nòdwès