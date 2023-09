Letan ki fè moun yo ka emèt gaz ki lakòz efè tèmik, etid yo jwenn

By

Nouvo rechèch ki fèt pa Cornell University revele ke letan ki fè moun gen yon enpak enpòtan sou emisyon gaz lakòz efè tèmik. De etid ki gen rapò ak chèchè ki soti nan Cornell yo kòmanse quantifier efè letan natirèl ak moun fè sou bidjè gaz a efè tèmik mondyal la, ki bay bonjan apèsi sou yon sijè ki pa byen konprann.

Etid yo te jwenn ke lè yo ajoute emisyon ak depo kabòn nan etan moun te fè, etan yo ka emèt nèt nan gaz lakòz efè tèmik. Estimasyon anvan yo sijere ke etan, ki defini kòm kò dlo 5 ekta oswa mwens, ka kontribye 5% nan emisyon metàn mondyal. Sepandan, san mezi egzat atravè anpil etan, pousantaj sa a ka varye ant mwatye a de fwa kantite lajan yo estime a. Anplis de sa, gen estimasyon limite nan pousantaj antèman kabòn nan etan.

Yon etid chèchè yo te kondui te konsantre sou kantite kabòn ki sekrete nan 22 letan espesyalman chwazi. Chèchè yo te egzamine aktivite jesyon sot pase yo ak mezire epesè sediman ak kontni kabòn nan etan yo. Yo te jwenn ke pousantaj antèman kabòn nan etan yo te enfliyanse pa faktè tankou plant akwatik, pwason, ak nivo eleman nitritif. Etid la tou revele ke tou de etan natirèl ak moun te fè globalman sequestre yon kantite siyifikatif nan kabòn, ki endike ke sechestrasyon kabòn nan etan yo souzèstime.

Dezyèm etid la te eksplore emisyon sezon an nan gaz lakòz efè tèmik ki soti nan letan espesifik Cornell Experimental Ponds. Metàn, yon gaz ki pisan lakòz efè tèmik, te reprezante majorite gaz yo emèt. Etid la tou te mete aksan sou enpòtans ki genyen nan echantiyon souvan pou konte avèk presizyon pou emisyon gaz lakòz efè tèmik nan etan.

An jeneral, etid sa yo sijere ke etan jwe yon wòl nan emisyon gaz lakòz efè tèmik ak depo kabòn. Pandan ke etan yo ka kounye a emèt nèt nan gaz lakòz efè tèmik akòz lage metàn, gen potansyèl pou yo vin koule nèt lè yo diminye emisyon metàn. Konklizyon yo pwopoze tou itilize bubblers oswa sikilatè anba dlo pou diminye emisyon metàn nan etan.

Plis rechèch ak konpreyansyon sou wòl nan letan nan emisyon gaz lakòz efè tèmik yo enpòtan anpil pou modèl klima egzat ak prediksyon.

