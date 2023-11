Èske Kouch ozòn nan reyèlman refè? Nouvo etid sijere agrandisman posib

Kouch ozòn nan, yon plak pwotèj ki pwoteje Latè kont radyasyon iltravyolèt danjere, yo te konsidere depi lontan kòm youn nan pi gwo siksè anviwònman limanite. Sepandan, yon etid resan defi nosyon sa a pa sijere ke kouch ozòn nan ka pa refè jan nou te panse, e an reyalite, twou a ka elaji.

Dapre yon etid ki te pibliye nan Nature Communications, syantis nan New Zeland te jwenn ke nivo ozòn nan nwayo twou ozòn nan Antatik te diminye pa 26% depi 2004 pandan sezon prentan an. Sa vle di ke non sèlman twou a te rete gwo nan gwosè, men li te tou apwofondi, ki endike yon rediksyon nan nivo ozòn. Konklizyon sa yo an kontras dirèk ak evalyasyon lajman aksepte, ki gen ladan yon etid Nasyonzini apiye, ki te prevwa ke kouch ozòn nan ta retounen nan nivo ane 1980 yo nan 2040.

Pou rive nan konklizyon sa a, chèchè yo analize konpòtman kouch ozòn nan soti septanm rive novanm lè l sèvi avèk done satelit. Yo konpare konpòtman sa a ak done istorik pou mezire nivo ozòn yo epi idantifye nenpòt siy rekiperasyon. Etid la sijere ke chanjman ki fèt nan vortex polè Antatik la, yon mas toubiyon nan ba presyon, lè frèt, yo kontribye nan rediksyon ozòn nan ak ekspansyon nan twou a. Sepandan, kòz egzak chanjman sa yo rete enkoni.

Pandan ke Pwotokòl Monreyal la, yon akò entènasyonal pou elimine pwogresivman pwodui chimik ozòn yo, san dout te reyisi nan diminye nivo chlorofluorocarbons (CFC), etid sa a soulve kesyon sou wòl lòt faktè nan appauvrissement ozòn. Faktè sa yo enkli polisyon planèt-chofe, patikil nan lè dife ak vòlkan, ak chanjman nan aktivite solè.

Li enpòtan sonje ke kèk syantis rete ensèten sou rezilta etid la. Yo diskite ke etid la depann anpil sou obsèvasyon ki soti nan yon peryòd tan relativman kout epi yo ka pa bay yon reprezantasyon egzat sou sante a alontèm nan kouch ozòn lan. Lòt faktè, tankou lafimen ki soti nan dife touf bwa ​​ak eripsyon vòlkanik, osi byen ke fenomèn klima natirèl tankou El Niño Southern Oscillation, ta ka enfliyanse tou depwsisyon ozòn.

An konklizyon, nouvo etid sa a defi konpreyansyon nou sou rekiperasyon kouch ozòn lan. Pandan ke Pwotokòl Monreyal la te reyisi nan diminye CFC yo ak anpeche katastwòf nan anviwònman an, ka gen lòt faktè nan jwe ki kontribye nan twou ozòn ki pèsistan nan Antatik. Gen plis rechèch ki nesesè pou byen konprann ak adrese defi sa yo pou asire sante alontèm kouch ozòn lan ak planèt nou an.

KESYON MOUN POZE SOUVAN:

1. Ki sa ki kouch ozòn lan?

Kouch ozòn nan se yon rejyon nan stratosfè Latè ki gen yon gwo konsantrasyon nan molekil ozòn. Li jwe yon wòl enpòtan nan filtre radyasyon iltravyolèt (UV) danjere nan solèy la, pwoteje lavi sou Latè.

2. Ki sa ki lakòz appauvrissement kouch ozòn lan?

Kòz prensipal la nan rediksyon ozòn se lage sibstans ki diminye ozòn (ODS), tankou chlorofluorocarbons (CFC). Pwodwi chimik sa yo te lajman itilize nan espre ayewosòl, frigorigènes, ak pwosesis endistriyèl. Molekil ODS ki te lage yo te monte nan stratosfè a, kote limyè solèy la te dekonpoze yo, lage atòm klò ak brom ki te detwi molekil ozòn.

3. Kisa Pwotokòl Monreyal la ye?

Pwotokòl Monreyal la se yon akò entènasyonal ki te siyen an 1987 pou elimine pwodiksyon ak itilizasyon sibstans ki diminye ozòn lan. Li te enstrimantal nan diminye liberasyon an nan pwodui chimik danjere ak pèmèt kouch ozòn nan refè.

4. Ki jan rediksyon ozòn afekte anviwònman an ak sante moun?

Rediksyon ozòn mennen nan yon ogmantasyon nan radyasyon UV rive sou sifas Latè, ki ka gen efè danjere tou de sou anviwònman an ak sante moun. Li ka fè mal lavi maren, domaje rekòt, ak afekte sistèm iminitè imen an, ogmante risk pou kansè po ak katarak.

5. Kisa moun ka fè pou anpeche plis ozòn ap diminye?

Moun yo ka kontribiye pou pwoteje kouch ozòn lan lè yo itilize pwodwi ozòn-zanmitay, tankou ayewosòl ak frigorigènes san CFC. Li esansyèl tou pou byen jete ansyen aparèy ki gen sibstans ki diminye ozòn ak sipòte inisyativ ki ankouraje prezèvasyon kouch ozòn.