Nouvo Echèl Presyon Revele Nwayo Entèn Latè a genyen doub materyèl limyè pase sa yo te estime anvan.

Syantis nan Sant RIKEN SPring-8 te devlope yon nouvo echèl presyon ki bay yon mezi presyon ki pi egzak, patikilyèman nan nwayo Latè a. Yo te jwenn echèl la anvan yo surestimer presyon pa plis pase 20%. Sèvi ak teknoloji radyografi avanse, chèchè yo te kapab evite gwo apwoksimasyon e yo te dekouvri ke nwayo enteryè Latè a gen apeprè doub kantite materyèl limyè ki te deja estime. Konklizyon yo gen enplikasyon enpòtan pou konprann konpozisyon Latè a ak evolisyon li.

Yon echèl presyon egzat enpòtan anpil pou konprann konpozisyon Latè a, espesyalman nwayo a. Pandan ke li se lajman aksepte ke nwayo a se sitou ki konpoze de fè, prèv sijere ke li tou gen materyèl pi lejè. Lè w itilize nouvo echèl presyon an pou entèprete yon modèl sismolojik, ekip rechèch la te jwenn ke nwayo enteryè a gen apeprè doub kantite materyèl limyè pase sa te panse deja. An reyalite, mas total materyèl limyè nan nwayo a tout antye gen anpil chans senk fwa oswa plis ke nan kwout Latè a.

Pou detèmine nouvo echèl presyon an, chèchè yo te itilize Inelastic X-ray Scattering (IXS) pou mezire vitès son yon echantiyon rhenium anba presyon. Yo kraze yon ti echantiyon rhenium ant de kristal dyaman nan yon selil Diamond Anvil. Lè yo ak anpil atansyon mezire chanjman nan enèji nan reyon x yo gaye soti nan Rhenyom la, chèchè yo te kapab detèmine vitès la son ak dansite nan echantiyon an, ki te pèmèt yo kalkile presyon an.

Dansite rhenium nan presyon ki wo se relativman fasil pou mezire, pandan y ap mezire vitès son an pi difisil. Sepandan, travay ekip la pave wout la pou lòt syantis yo sèvi ak yon mezi dansite ki pi senp pou detèmine presyon.

Enplikasyon nouvo echèl presyon sa a ale pi lwen pase jis konprann konpozisyon Latè a. Li sigjere tou ke yon reevalyasyon nan depandans presyon nan divès kalite pwopriyete materyèl nesesè, paske pifò mezi anvan yo te fè nan presyon ki sanble ak pi gran pase sa yo ki nan nwayo Latè a. Anplis de sa, chanjman ki sanble nan estrikti lòt planèt yo ka espere lè w ap konsidere nouvo echèl presyon an.

An konklizyon, devlopman yon nouvo echèl presyon lè l sèvi avèk teknoloji avanse radyografi te bay yon mezi pi egzak nan presyon nan nwayo Latè a. Dekouvèt ke nwayo enteryè a gen doub kantite materyèl limyè pase sa te estime deja gen enplikasyon enpòtan pou konpreyansyon nou sou konpozisyon Latè a ak evolisyon li.

