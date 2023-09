Rekò astronot Frank Rubio pou retounen sou Latè

Astronot Frank Rubio, ki fèk mete yon nouvo rekò pou yon sèl astwonòt NASA ki pi long nan espas, gen pwograme pou l retounen sou Latè semèn sa a. Rubio te pase plis pase yon ane abò Estasyon Espas Entènasyonal la (ISS), ki depase rekò anvan an.

Ansanm ak Rubio, de kosmonaut Roscosmos, Sergey Prokopyev ak Dmitri Petelin, pral tou retounen sou Latè apre yo fin pase yon total de 371 jou nan espas. Trio a pral vwayaje tounen sou Latè nan veso espasyèl Ris Soyuz MS-23, ki pral dekole nan modil Prichal estasyon an epi ateri tou pre vil Jezkazgan nan Kazakhstan.

Apre aterisaj, Rubio pral vole nan Karaganda, Kazakhstan, epi answit ale nan Houston sou yon avyon NASA. Dire pwolonje rete yo nan espas se akòz yon pwoblèm ak veso espasyèl orijinal yo, Soyuz MS-22, ki te devlope yon koule likid refwadisman. An fevriye, yo te voye yon veso espasyèl Soyuz ranplasman, MS-23 a, nan estasyon an.

NASA pral retransmèt vwayaj retounen Soyuz MS-23 an an dirèk Mèkredi 27 septanm. Kouvèti a pral kòmanse a 12:01 am ET epi li pral gen ladann adieu ekipaj la, dekouchman, dezobit boule, ak aterisaj. Ou ka gade difizyon an sou chanèl YouTube NASA oswa atravè videyo ki entegre sou sit entènèt ofisyèl NASA an.

Reyalizasyon Frank Rubio a non sèlman demontre kapasite astwonòt NASA yo, men tou mete aksan sou efò kolaborasyon ant NASA ak patnè entènasyonal yo nan eksplorasyon espas.

Definisyon:

Estasyon Espas Entènasyonal (ISS): Yon estasyon espas modilè nan òbit ki ba Latè ki sèvi kòm yon laboratwa rechèch ak espas k ap viv pou astwonòt ki soti nan divès peyi.

Roscosmos: Ajans espas Larisi responsab aktivite espas nan Larisi.

Ris Soyuz MS-23 veso espasyèl: Yon veso espasyèl ekipaj ki itilize pa ajans espas Ris la pou transpòte astwonòt ale ak soti nan ISS la.

Sous:

Sous atik: Astronot NASA Frank Rubio ki te kraze rekò pral retounen sou Latè Mèkredi sa a. (lyen)

NASA Live: Kouran ofisyèl nan televizyon NASA: NASA TV pral viv vwayaj retounen Soyuz MS-23 la. (lyen)