Astwonòt Frank Rubio, ki te bat rekò pou misyon espas ki pi long pou yon astronot ameriken, te revele ke li ta refize misyon an si li te konnen li ta dire plis pase yon ane. Pandan yon konferans pou laprès NASA ki soti nan Estasyon Espas Entènasyonal (ISS), Rubio te eksprime ke zafè fanmi ta enfliyanse desizyon li te refize misyon an. Li te mansyone ke si l te manke evènman enpòtan nan fanmi an t ap fè l di 'mèsi, men non mèsi'.

Misyon espas Rubio a te okòmansman te planifye pou dire sis mwa men li te pwolonje akòz yon koule likid refwadisman nan bato a ki te sipoze mennen ekipaj la lakay ou. Soyuz MS-22 ki te opere ak Ris la, ki te pote Rubio ak yon ekipaj Ris, finalman te ranplase, epi nouvo machin Soyuz la te mare nan ISS a nan dat 21 septanm 2022.

Rubio te di ke pati ki pi difisil nan misyon li a se te aprann ke sejou li ta pral pwolonje. Sepandan, sipò ak detèminasyon madanm li ak timoun yo te ede l pase tout misyon an. Li te mete aksan sou ke sakrifis, tou de pèsonèl ak familyal, nesesè pou siksè Estasyon Espas Entènasyonal la.

Malgre relasyon difisil ant Etazini ak Larisi sou lagè k ap kontinye nan Ikrèn, NASA ak Roscosmos, ajans espas respektif de peyi yo, kontinye kolaborasyon yo nan eksplorasyon espas. Rubio te eksprime apresyasyon li pou konpayon Ris li yo, mete aksan sou lyen espesyal ki te fòme pandan tan yo ansanm.

Avni patisipasyon Ris nan ISS a rete ensèten, paske tansyon ak sanksyon ekonomik yo te afekte patenarya ant de peyi yo. Dmitry Rogozin, ansyen direktè jeneral Roscosmos, te menase pou mete fen nan koperasyon ISS Larisi a, men li te libere nan pozisyon li nan mwa jen 2022. Larisi te endike angajman li pou akonpli obligasyon li kòm yon patnè ISS jiska omwen 2024, men spesifik yo. sou patisipasyon yo nan lavni yo toujou anba diskisyon.

