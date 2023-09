Brian May ede NASA retounen premye echantiyon astewoyid

Brian May, gitaris gwoup rock Queen ak yon astwofizisyen, te jwe yon ti wòl men enpòtan nan ede NASA retounen premye echantiyon astewoyid li sou Latè. May te eksprime gwo fyète li kòm yon manm ekip OSIRIS-REx, veso espasyèl ki responsab pou kolekte echantiyon an nan astewoyid Bennu la.

Veso espasyèl OSIRIS-REx, ki te lanse sèt ane de sa, te vole pa Latè dimanch apre yo te fin kolekte echantiyon an nan astewoyid ki gen 4.5 milya ane an 2020. Apre sa, echantiyon an te retounen sou Latè, espesyalman Utah, an 2021. Kontribisyon Me a nan misyon an te enplike kreye imaj stereoskopik apati done veso espasyèl la. Imaj sa yo te ede lidè misyon an, Dante Lauretta, ak ekip la jwenn yon sit ki an sekirite pou ateri ak kolekte echantiyon an.

Me, ki pa t prezan ak ekip la pandan rekiperasyon echantiyon an, te eksplike ke li t ap fè repetisyon pou yon toune Queen men kè l te rete avèk yo. Li te felisite tout moun ki te travay san pran souf nan misyon an, sitou chè zanmi l Dante.

Retounen echantiyon astewoyid sa a enpòtan paske li bay echantiyon primitif ki pa te kontamine pa atmosfè Latè. Syantis yo espere dekouvwi orijin lavi yo lè yo etidye echantiyon sa yo epi yo kapab jwenn "grenn lavi yo" nan yo. Nati delika echantiyon yo fè retounen siksè yo sou Latè menm pi enpòtan, paske yo ta gen anpil chans dezentegre lè enpak ak sifas Latè a.

Ale pi devan, apre yo fin depoze echantiyon kapsil la nan Utah, veso espasyèl OSIRIS-REx la pral kontinye vwayaj li pou etidye yon lòt astewoyid ki rele Apophis.

– D 'estereoskopik: teknik yo itilize pou kreye imaj 3D ki bay yon gade entwisyon sou tèren an.

– OSIRIS-REx: Misyon NASA pou etidye astewoyid Bennu epi kolekte echantiyon pou pote tounen sou Latè.

[Sous videyo: NASA TV ak Pennsylvania Company]