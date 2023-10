Prezidan Larisi Vladimir Putin te dekri plan pou konstriksyon yon nouvo estasyon espasyal pou ranplase Estasyon Espas Entènasyonal (ISS) ki aje nan ane 2027, malgre dènye kontretan. Desizyon an vini kòm Larisi gen pou objaktif pou kenbe yon prezans imen kontinyèl nan espas epi asire tranzisyon an lis soti nan ISS a nan nouvo platfòm òbit la.

Kreyasyon yon nouvo estasyon espasyèl Ris vin pi gwo priyorite pou Roscosmos, ajans espas peyi a. Putin te mete aksan sou nesesite pou yon tranzisyon san pwoblèm, ki deklare ke "objektif la se pou pa gen okenn twou vid ki genyen, pou travay la kenbe vitès ak rediksyon resous ISS la."

Pandan ke pwoblèm finansman, eskandal koripsyon, ak lòt revers te gwo malè tonbe sou endistri espas Ris la nan dènye ane yo, Putin rete optimis sou lavni an. Li te rekonèt aksidan modil Luna-25 la sou sifas lalin lan pandan premye misyon li nan plizyè dizèn ane, li te rele li yon "eksperyans negatif" men li te pwomèt aprann nan men li.

Pou adrese defi kontinyèl yo, Putin te mande otorite yo pou yo adrese pwoblèm salè ki ba nan endistri espasyal la epi ankouraje espesyalis etranje yo pou yo kontribiye ekspètiz yo. Li ankouraje tou ogmante patisipasyon biznis prive pou gaz inovasyon ak eksplorasyon espas avanse.

ISS, ki te etabli an 1988 grasa kolaborasyon ant Etazini ak Larisi, te pwograme pou yo dekomisyone an 2024. Sepandan, NASA kwè estasyon an ka kontinye opere jiska 2030. Anons Putin a souliye angajman Larisi pou kenbe yon prezans nan espas ak asire yon tranzisyon lis nan nouvo estasyon an.

Kesyon yo mande anpil:

K: Poukisa Larisi planifye pou ranplase ISS la?

A: Larisi gen entansyon ranplase ISS la pou kenbe yon prezans imen kontinyèl nan espas epi asire yon tranzisyon san pwoblèm.

K: Kilè nouvo estasyon espasyal Ris la pral nan òbit?

A: Premye segman nan nouvo estasyon espasyal la espere nan òbit pa 2027, dapre Prezidan Putin.

K: Ki defi endistri espas Ris la te rankontre?

A: Endistri espas Ris la te fè fas ak pwoblèm finansman, eskandal koripsyon, ak dènye kontretan, tankou aksidan modil Luna-25 la.

K: Konbyen tan ISS a ap kontinye opere?

A: Pandan ke orijinèlman pwograme pou dekomisyone an 2024, NASA estime ke ISS a ka kontinye opere jiska 2030.