By

Larisi gen pou l antre nan yon antrepriz anbisye nan lavni eksplorasyon espas ak plan li pou konstwi yon nouvo estasyon òbital. Prezidan Vladimir Putin te anonse ke premye segman nan pwojè inogirasyon sa a pral mete an fonksyon pa 2027, ki make yon etap enpòtan pou pwogram espas peyi a.

Nouvo estasyon orbital sa a konsidere kòm pwogresyon natirèl efò eksplorasyon espas Larisi ap fè apre Estasyon Espas Entènasyonal (ISS). Pandan ke Moskou te pwolonje patisipasyon li nan ISS a jiska 2028, Putin te mete aksan sou ke nouvo estasyon an enpòtan anpil pou lavni nan vòl espas ekipe. Li gen pou objaktif pou non sèlman ranplase ISS aje, men tou enkòpore reyalizasyon avanse syantifik ak teknolojik, asire li ka avèk siksè atake defi yo nan tan kap vini an.

Yuri Borisov, chèf ajans espas Larisi a, Roscosmos, konplètman andose vizyon Putin a, mete aksan sou enpòtans ki genyen nan kenbe kapasite peyi a nan vòl espas ekipe. Li te mete aksan sou ke ISS a prèske nan fen lavi li, ki vle di ke Larisi bezwen kòmanse travay sou nouvo estasyon orbital la san pèdi tan. Si w pa fè sa, sa ka lakòz yon diferans kritik nan kapasite espas Larisi a.

Malgre aterisaj aksidan Luna-25 la nan mwa Out, Putin te eksprime angajman l pou l kontinye pwogram linè Larisi a. Li te rekonèt malè teknik ki te fèt e li te dekri yo kòm leson ki gen anpil valè pou efò kap vini yo nan eksplorasyon espas. Borisov sigjere ke pwochen lansman lalin lan ta ka menm akselere nan 2026 olye pou 2027 la te deja planifye.

Konstriksyon ak operasyon siksè nouvo estasyon orbital la pral non sèlman amelyore prezans Larisi nan espas, men tou, kontribye nan efò eksplorasyon espas mondyal la. Avèk enfrastrikti teknolojik avanse li yo ak apwòch ki pi devan, Larisi pare pou l jwe yon wòl enpòtan nan fòme avni vòl espasyal ekipe.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki nouvo estasyon orbital la?

Nouvo estasyon orbital la se pwojè anbisye Larisi pou kreye yon estasyon espasyèl dènye kri ki pral ranplase Estasyon Espas Entènasyonal (ISS) ki aje.

Kilè premye segman nouvo estasyon orbital la pral fonksyone?

Dapre Prezidan Putin, premye segman an espere yo dwe mete an fonksyon pa 2027.

Poukisa nouvo estasyon orbital la nesesè?

Nouvo estasyon orbital la nesesè paske resous ISS yo ap fini. Li pral non sèlman ranplase ISS la, men tou li pral enkòpore reyalizasyon syantifik ak teknolojik avanse pou eksplorasyon espas nan lavni.

Ki enpak nouvo estasyon orbital la pral genyen sou pwogram espas Larisi a?

Nouvo estasyon orbital la pral asire ke Larisi kenbe kapasite li nan vòl espas ekipe, anpeche nenpòt ki twou vid ki genyen nan pwogram espas li a.

Èske Larisi ap kontinye pwogram linè li malgre resan kontretan?

Wi, Prezidan Putin te reyafime angajman Larisi a nan pwogram linè li a, ki deklare ke erè yo se yon pati nan pwosesis aprantisaj la nan eksplorasyon espas.