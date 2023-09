Sonde Rare Koule Plasma Cho nan Atmosfè Anwo a

Toupre poto Latè a, aurora yo se yon bagay komen, yo montre limyè kolore nan atmosfè anwo a ki te koze pa entèraksyon ant van solè an ak mayetosfè planèt la. Sepandan, pi pre ekwatè a, yon diferan fenomèn atmosferik ka rive: subauroral ion drifts (SAID).

Evènman SAID yo enplike rapid, koule nan lwès nan plasma cho atravè ionosfè a. Evènman sa yo te asosye ak estrikti vizib nan syèl la, tankou stab auroral wouj (SAR) arc ak gwo amelyorasyon vitès emisyon tèmik (STEVE). Tipikman, evènman SAID rive ant solèy kouche ak minwi, men te gen kèk ka nan koule SAID detekte apre minwi.

Nan yon etid resan ki te pibliye nan Journal of Geophysical Research: Space Physics, chèchè yo te konsantre sou 15 evènman SAID apre minwi yo te detekte toupre Amerik di Sid an 2013. Lè yo analize done ki sòti nan divès sous, ki gen ladan pwogram satelit ak mezi aktivite auroral yo, yo te envestige karakteristik yo ak fòmasyon nan evènman ra sa yo.

Chèchè yo te jwenn ke evènman yo apre minwi SAID, menm jan ak evènman premidnight, se yon rezilta nan entèraksyon konplèks ant kondisyon ionosferik ak dinamik jeomayetik. Entèaksyon an gen ladan fòmasyon nan jaden elektrik ak entèraksyon vag-patikil, ki aji kòm sous chalè lokalize.

Konklizyon sa yo amelyore konpreyansyon sou dinamik plasma nan atmosfè anwo a ak potansyèl yo pou deranje siyal rada pou swiv satelit ak lòt aplikasyon enpòtan. Plis rechèch nan domèn sa a ta ka bay bonjan apèsi sou fason evènman SAID ak fenomèn ki asosye yo ka afekte atmosfè Latè.

Sous: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Developed in the Postmidnight (1–4) Mayetik Lokal Tan Sektè Pandan 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677