Pwason pre-istorik bay insight sou evolisyon zo bwa tèt

Yon nouvo etid ki te pibliye nan Nature revele ke yon pwason fosil ki gen 455 milyon ane, Eriptychius americanus, te bay enfòmasyon enpòtan sou evolisyon zo bwa tèt vètebre yo. Chèchè ki soti nan University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Center, ak Mize Istwa Natirèl te itilize tomografi òdinatè pou rkree yon reprezantasyon detaye 3D nan zo bwa tèt pwason an. Sa a se premye fwa yo te fè yon rekonstriksyon konplè sou echantiyon sa a, ki te kolekte nan ane 1940 yo epi ki loje nan Field Museum of Natural History.

Etid la te jwenn ke Eriptychius te gen yon estrikti zo bwa tèt inik kontrèman ak sa yo ki nan nenpòt vètebre te wè deja. Olye ke yo te gen yon zo solid oswa estrikti Cartilage ki kouvri sèvo a, pwason sa a te separe, endepandan Cartilage pwoteje sèvo li. Dekouvèt sa a sijere ke evolisyon nan estrikti yo separe sèvo a ak lòt pati nan tèt la ka soti nan Eiptychius.

Doktè Ivan Sansom, otè ansyen etid la, eksplike siyifikasyon rezilta sa yo: "Sa yo se rezilta ekstrèmman enteresan ki ka revele istwa evolisyonè byen bonè nan fason vertebratè primitif yo te pwoteje sèvo yo." Li te tou mete aksan sou enpòtans ki genyen nan etidye koleksyon mize ak aplike nouvo teknik pou dekouvri nouvo apèsi sou ansyen òganis yo.

Doktè Richard Dearden, otè prensipal etid la, te mete aksan sou fason teknik imaj modèn pèmèt chèchè yo dekouvri prezèvasyon inik nan tèt pwason an, ranpli yon gwo twou vid ki genyen nan konpreyansyon nou sou evolisyon zo bwa tèt la. Konesans sa a gen enplikasyon pou konprann evolisyon zo bwa tèt la nan tout vertebre, ki gen ladan moun.

Etid sa a montre valè itilizasyon teknik imaj avanse pou analize fosil yo epi jwenn yon konpreyansyon pi fon sou espès ki disparèt yo. Li tou mete aksan sou siyifikasyon nan koleksyon mize nan bay espesimèn valab pou rechèch syantifik.

