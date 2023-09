Nerf Blaster Design dife 100 flechèt pou chak segonn

Rezime: Yon amater brikoleur te kreye yon boutfeu Nerf konplètman otomatik ki ka tire 100 flechèt pou chak segonn, depase jwèt Nerf estanda yo an tèm de kout pyen, presizyon, ak to dife. Konsepsyon boutfeu a itilize flechèt mwatye longè, ki vole pi efikas lè yo lanse pa blaster ki gen gwo pouvwa. Flechèt yo chaje nan yon magazin tanbou ak koulis ki pouse yo nan wou yo pandan tanbou a wotasyon. Reyalize gwo pousantaj dife a se te yon defi, ak kreyatè a fè fas a difikilte tankou flechèt rache ak pati vole nan magazin yo. Sepandan, atravè konsepsyon iteratif, boutfeu a kounye a opere san pwoblèm, ak flechèt yo kite magazin an ak soaring downrange nan gwo vitès. Yo pataje videyo ki montre boutfeu a an aksyon, ki montre siksesyon rapid flechèt yo te tire.

-

Pou amater Nerf k ap chèche yon eksperyans eksplozif amelyore, yon designer brikoleur ke yo rekonèt kòm [3DprintedLife] te kreye avèk siksè yon boutfeu konplètman otomatik ki ale pi lwen pase limit yo nan jwèt Nerf estanda. Konsepsyon inovatè sa a gen pou objaktif pou reyalize yon pousantaj dife remakab nan 100 flechèt pou chak segonn pandan y ap kenbe amelyore kout pyen ak presizyon.

Pou atenn pèfòmans vle a, boutfeu a anplwaye itilizasyon flechèt mwatye longè, ki konnen yo montre pi bon karakteristik vòl lè yo te lanse pa blaster ki gen gwo pouvwa. Sa yo flechèt yo pouse pa senti kondwi pa motè pwisan, menm jan ak mekanik yo nan blaster wou. Minisyon yo chaje nan yon magazin tanbou ekipe ak koulis ki efikas pouse flechèt yo nan wou yo k ap vire.

Sepandan, pwosesis pou reyalize yon pousantaj dife nan 100 flechèt pou chak segonn te pwouve yo dwe yon defi enpòtan. Designer a te rankontre obstak tankou flechèt rache ak magazin ekspilse pati pandan pwosesis konstriksyon an. Atravè iterasyon debouya ak raffinage nan konsepsyon an, pwoblèm sa yo te simonte piti piti. Rezilta a se yon boutfeu ki fyab lanse flechèt yo nan magazin an, pouse yo desann nan yon vitès enpresyonan.

Pou moun ki enterese nan eksplore sibtilite nan konsepsyon boutfeu a, dosye yo disponib atravè OnShape. Anplis de sa, yo te pataje videyo ki montre kapasite blaster rapid la, ki ofri telespektatè yo opòtinite pou yo temwen siksesyon enpresyonan flechèt yo ap dechaje.

Yo te deja wè plis desen ak modifikasyon nan blaster Nerf, ki montre devouman ak kreyativite kominote fanatik Nerf la.

Sous:

– [3DprintedLife]

- YouTube (yo pa bay lyen videyo)