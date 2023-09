Katye yo Cosmic nan twou nwa supermassif

By

Kòm yon astwonòm nan University of Arizona, youn nan prensipal domèn etid mwen an se kwasans twou nwa supermassif. Menm jan ak fason levasyon nou an fòme nou kòm moun, anviwònman kote yon twou nwa supermassif abite kapab afekte kwasans li tou.

Chak twou nwa supermassif gen yon kay, ke yo rekonèt kòm galaksi lame li yo, ak yon katye, ki gen ladann yon gwoup lokal nan lòt galaksi. Twou nwa sipèmasif sa yo grandi lè yo konsome gaz ki deja prezan nan galaksi lame yo a, pafwa yo vin plizyè milya fwa pi lou pase Solèy nou an.

Fizik teyorik predi ke li ta dwe pran plizyè milya ane pou twou nwa yo grandi nan kwaza, ki se objè ekstrèmman klere ak pwisan ki mache ak twou nwa. Sepandan, astwonòm yo te dekouvri ke anpil kwazar te fòme nan yon peryòd ki pi kout nan kèk santèn milyon ane.

Fenomèn entrigan sa a nan kwasans twou nwa pi rapid pase espere te mennen m 'yo eksplore espas ki antoure twou nwa sa yo. Mwen enterese nan detèmine si kwazar ki pi masiv yo fòme nan rejyon ki gen anpil moun ki gen anpil lòt galaksi, oswa si yo ka grandi nan gwosè menmen menm nan zòn dezolasyon nan linivè a.

Yon aspè mwen te etidye se protoclusters galaksi. Pwotoclusters yo se koleksyon galaksi ki poko tonbe nan yon sèl objè. Yo genyen plizyè santèn galaksi epi yo karakterize pa galaksi kolizyon, twou nwa k ap grandi, ak gwo kantite gaz ki pral evantyèlman bay monte nouvo zetwal.

Pwotoclusters sa yo grandi nan yon vitès pi vit pase okòmansman te kwè, prezante yon lòt devinèt cosmic pou astwonòm yo rezoud. Nou ap eseye konprann koneksyon ki genyen ant evolisyon rapid kwazar ak pwotoclusters.

Pou egzamine pwotoclusters, astwonòm yo mande tou de imaj ak spectre nan chak galaksi nan pwotocluster la. Imaj yo bay enfòmasyon sou fòm, gwosè ak koulè yon galaksi, pandan y ap spectre revele distans galaksi a ak Latè ki baze sou longèdonn limyè espesifik.

Teleskòp Espas James Webb k ap vini an pral amelyore anpil kapasite nou pou n etidye pwotocluster ak kwazar. Teleskòp avanse sa a pral pèmèt nou obsève galaksi ak twou nwa jan yo te parèt dè milya de ane de sa, bay yon aperçu sou evolisyon bonè yo.

Yon enstriman patikilye sou Teleskòp Espas James Webb, yo rele yon espektwograf lajè-champ san fant, te revolusyone rechèch la pou katye galaksi yo. Li ka kaptire spectre pou tout galaksi ki nan jaden li yo an menm tan, sa ki pèmèt astwonòm yo kat jeyografik tout vil cosmic nan jis kèk èdtan.

Plizyè pwojè k ap kontinye ap itilize Teleskòp Espas James Webb pou etidye anviwònman kwazar. Pwojè sa yo vize obsève kwazar ak galaksi vwazen yo nan yon peryòd apeprè 800 milyon ane apre Big Bang la. Lè yo analize limyè idwojèn ak oksijèn ki emèt, astwonòm yo ka detèmine pozisyon 3D galaksi yo parapò ak kwaza ki klere.

Ekip ASPIRE nan University of Arizona Steward Observatory ap dirije youn pwojè sa yo. Yo te deja idantifye yon protocluster alantou yon kwaza eksepsyonèlman klere epi konfime li ak spectre ki soti nan 12 galaksi. Yon lòt etid te dekouvri plis pase san (24) galaksi ki nan vwazinaj kwazar ki pi lumineux li te ye nan linivè bonè a, ak XNUMX nan yo ki toupre oswa nan katye kwazar la.

Espektwograf ki pa fant ki gen gwo jaden James Webb nan teleskòp espasyal la kenbe pwomès pou l bay nou yon vizyon san parèy sou anviwònman kwazar, sa ki pèmèt nou konprann plis katye cosmic kote twou nwa sipèmasif yo abite.

Definisyon:

– Twou nwa supermassif: yon twou nwa ki gen yon mas milyon oswa milya fwa sa a Solèy la.

– Quasar: yon objè trè klere ak pwisan, ki mache ak yon twou nwa supermassif nan sant li.

– Galaksi lame: galaksi a ki gen yon twou nwa supermassif.

– Protocluster: yon koleksyon galaksi anvan yo tonbe nan yon sèl objè.

– Spectra: distribisyon longèdonn yon objè emèt oswa absòbe, ki bay enfòmasyon esansyèl sou pwopriyete ak distans objè a.

– Teleskòp Espas James Webb: yon teleskòp espas k ap vini ki pral lanse pa NASA, ki fèt pou etidye premye galaksi ak zetwal linivè a.

