Syantis brezilyen yo devlope sistèm abèy gwo teknoloji pou mezire polyan nan lè a

By

Syantis ak enjenyè nan Inivèsite Federal Uberlandia ak Universidade Federal de Goias nan Brezil te devlope avèk siksè yon sistèm abèy avanse ki kapab byen mezire polyan nan lè a. Teknoloji inogirasyon sa a gen pou objaktif pou bese efè danjere nan polyan sou anviwònman an.

Sistèm abèy la, ki enprime 3D, gen kapasite pou kontwole ak mezire polyan nan lè a epi transmèt done yo kolekte nan yon app smartphone lè l sèvi avèk koneksyon Bluetooth. Okòmansman, sistèm nan konsantre sou detekte sulfid idwojèn, yon polyan danjere, lè li itilize yon reyaksyon chimik ki deklannche yon lank vivan klere, bay yon endikatè vizyèl.

Ki sa ki mete sistèm abèy sa a apa se abòdab li yo. Konstwi tout sistèm nan koute anviwon $50, fè l' aksesib a pou itilize toupatou. Objektif la se pou teknoloji sa a travay ansanm ak teknoloji ki deja egziste pou kontwole polisyon, sitou ki baze sou koleksyon done nivo tè.

Lè yo sèvi ak dron pou kontwole polyan, syantis yo ka rasanble done an tan reyèl nan zòn ki tipikman difisil pou jwenn aksè. Teknoloji sa a gen potansyèl pou revolusyone siveyans anviwònman an epi kontribye nan yon pi bon konpreyansyon sou enpak polyan yo sou kalite lè a.

Gen plis rechèch sou pye pou elaji kapasite sistèm abèy sa a pou mezire plis polyan nan lè a. Chèchè brezilyen yo espere envansyon yo a pral enspire avansman menm jan an nan siveyans polisyon atravè mond lan, finalman mennen nan apwòch plis vize pou konbat polisyon nan lè a.

An konklizyon, devlopman sistèm abèy gwo teknoloji sa a make yon avansman enpòtan nan domèn siveyans anviwònman an. Abòdab li ak kapasite li pou mezire polyan nan lè a avèk presizyon demontre potansyèl pou amelyorasyon nan lavni nan kontwòl polisyon ak prezèvasyon anviwònman an.

Sous:

– Federal University of Uberlandia ak Universidade Federal de Goias, Brezil

- Chimi analyse