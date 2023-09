Diamonds woz ki te fòme pandan separasyon sipèkontinan, etid sijere

By

Diamonds woz, ki gen ladan yo yo te jwenn nan kounye a fèmen Argyle Diamond Min nan Ostrali Lwès, ka te fòme pandan separasyon an nan yon supercontinent ke yo rekonèt kòm Nuna, dapre yon etid resan pibliye nan Nature Communications. Otè prensipal etid la, Doktè Hugo Olierook, ak ekip li a te itilize teknoloji lazè avanse pou dat min nan 1.3 milya ane fin vye granmoun, ki fè li 100 milyon ane pi gran pase sa te kwè deja.

Dapre Olierook, min nan sitiye nan pwen kote rejyon an Kimberley ak rès la nan nò Ostrali te fè kolizyon nan tan lontan an. Kolizyon sa a te lakòz yon "sikatris" nan kwout Latè, atravè ki magma ak dyaman woz yo te kapab rive nan sifas la. Konbinezon an nan kabòn gwo twou san fon, kolizyon kontinantal, ak etann te lakòz fòmasyon nan yon gwo kantite kawo woz.

Pandan ke Argyle Diamond Mine a te pi gwo sous natirèl dyaman woz, Olierook sijere ke depo dyaman menm jan an ka prezan nan lòt pati nan mond lan, ki gen ladan Ostrali. Depo sa yo ka toujou rete enkoni, paske yo souvan kouvri pa sab ak tè.

Diamonds woz yo trè sitèlman anvi ak chache-apre Meservey akòz rar yo ak koulè inik. Argyle Diamond Mine a te reprezante plis pase 90% nan rezèv nan mond lan nan Diamonds woz. Sepandan, malgre pwodiksyon min lan, kawo woz te rete trè ra, ki gen mwens pase 1% nan Diamonds ki graj yo pwodwi chak ane.

Konklizyon etid la fè limyè sou fòmasyon woz Diamonds ak pwosesis jewolojik ki te jwe pandan dekonpozisyon supercontinents yo. Sepandan, gen toujou kesyon san repons konsènan fòmasyon Argyle ak mekanis espesifik ki te lakòz Diamonds yo jwenn koulè diferan yo.

An konklizyon, etid la mete aksan sou koneksyon an kaptivan ant Diamonds woz ak kraze ansyen supercontinents. Li ouvri posiblite pou dekouvèt depo dyaman menm jan an nan lòt pati nan mond lan, ofri opòtinite potansyèl pou eksplorasyon nan lavni nan Diamonds woz ki gen anpil valè.

