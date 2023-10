Smithsonian a devwale fragman astewoyid Bennu kòm yon fenèt nan linivè a

Apre yon vwayaj sezon ki te pase 200 milyon mil nan espas, veso espasyèl OSIRIS-REx te reyisi delivre fragman astewoyid Bennu sou Latè nan fen mwa septanm nan. Mize Nasyonal Istwa Natirèl Smithsonian la pral kounye a montre echantiyon presye sa yo, ki ofri yon opòtinite inik pou vizitè yo temwen bèl bagay yo nan Cosmos la tou pre.

Ekspozisyon an piblik trè antisipe echantiyon astewoyid la pral dewoule vandredi 3 novanm nan nan galri meteyorit Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals mize a nan Washington, DC Ekspozisyon an pral prezante wòch nwa primitif ak pousyè ranmase nan men Bennu. , bay yon aperçu nan istwa ansyen sistèm solè nou an.

Akonpaye fragman astewoyid yo pral gen modèl echèl veso espasyèl OSIRIS-Rex, koutwazi Lockheed Martin, ak fize Atlas V 411 ki te transpòte veso espasyèl la, sou prè United Launch Alliance. Ekspozisyon konplè sa a gen pou objaktif pou plonje vizitè yo nan sibtilite eksplorasyon espas.

Konsèvate meteyorit, Tim McCoy, ki te patisipe nan misyon OSIRIS-REx, te eksprime eksitasyon li pou ekspozisyon inogirasyon sa a: "Espozisyon sa a se premye chans nou pou pataje vwayaj enkwayab sa a ak piblik la."

Bennu, yon ti astewoyid toupre Latè, te kaptive syantis yo akòz lyen potansyèl li yo ak yon pi gwo astewoyid ki gen anpil kabòn ki te egziste dè milya de ane de sa. Pwoksimite li ak Latè chak sis ane pike enterè nan NASA, ki mennen nan misyon OSIRIS-Rex la. Nan mwa Oktòb 2020, veso espasyèl la te ateri avèk siksè sou sifas Bennu a epi kolekte yon echantiyon wòch.

Pandan ke misyon an te rankontre dezavantaj minè, ekip la devwe jere yo ekstrè yon kantite abondan nan pousyè tè ak wòch nan tèt la TAGSAM, ki te gen difikilte ak Fastener. Echantiyon sa yo deja depase objektif inisyal NASA pou kolekte 60 gram debri, ak yon kantite aktyèl 2.48 ons (70.3 gram).

Analiz preliminè echantiyon an te revele yon abondans molekil kabòn ak dlo, ki bay bonjan apèsi sou fòmasyon bonè planèt nou an. Tim McCoy te mete aksan sou siyifikasyon rezilta sa yo, li di, "echantiyon Bennu yo kenbe pwomès pou yo di nou sou dlo a ak òganik anvan lavi te vin fòme planèt inik nou an."

Asire w ou vizite Mize Nasyonal Istwa Natirèl Smithsonian la pou w wè ekspozisyon ekstraòdinè sa a ki fè pon ki genyen ant limanite ak vas vast linivè a.

