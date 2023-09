Eksplore mond lan etranj nan entanglement: yon tranzisyon faz nan enfòmasyon

By

An 1935, Albert Einstein ak Erwin Schrödinger te jwenn tèt yo nan yon diskisyon sou nati reyalite a. Einstein te kwè nan prensip lokalite a, ki te deklare ke pa gen okenn evènman nan yon sèl kote ki ka imedyatman afekte yon kote byen lwen. Schrödinger, nan lòt men an, dekouvri entanglement, yon fenomèn nan mekanik pwopòsyon kote de patikil vin lye ak sò yo vin mare.

Pandan ke Einstein te twouve entanglement twoublan epi li te diskite ke li vyole nosyon li nan lokalite, fizisyen jodi a te vin konprann li yon fason diferan. Kounye a yo konnen ke entanglement pa gen enfliyans aleka oswa pouvwa pou pote yon rezilta espesifik nan yon distans. Olye de sa, li ka sèlman distribye konesans nan rezilta sa a. Eksperyans entanglement yo te vin woutin nan dènye ane yo, epi yo te genyen Pri Nobèl la.

Men, gen plis nan entanglement pase jis pè patikil. Dènye rechèch te revele ke entanglement ka gaye nan gwoup patikil, fòme yon entènèt konplike nan enprevi. Entènèt sa a ka deranje pa mezi souvan, sa ki lakòz entanglement la dwe detwi ak anpeche entènèt la fòme. Fizik yo te ame tranzisyon sa a soti nan eta wèb la nan eta a pa gen entènèt kòm yon tranzisyon faz nan enfòmasyon.

Pou plis konprann tranzisyon faz sa a, plizyè ekip fizisyen te fè meta-eksperyans lè l sèvi avèk òdinatè pwopòsyon. Eksperyans sa yo te vize pou mezire kijan mezi yo afekte koule enfòmasyon yo. Balans delika ant entanglement ak mezi te konfime, ki te pwovoke plis rechèch nan posiblite pou entèraksyon entanglement ak mezi.

Yon kolaborasyon bite sou tranzisyon an entanglement pandan yon konvèsasyon sou pouding karam kolan. Fizisyen Brian Skinner ak Adam Nahum t ap diskite sou relasyon ki genyen ant entanglement ak enfòmasyon. Yo reyalize ke mezi nan patikil konplitché ka diminye inyorans sou eta a nan lòt patikil. Kantite yon mezi diminye inyorans ke yo rekonèt kòm antropi an entanglement, mezire an bit.

Skinner ak Nahum pwolonje konsèp sa a nan yon chèn nan patikil, kote entanglement sote soti nan yon patikil nan pwochen an. Yo te jwenn ke antropi an entanglement ka bay insight sou jan chèn lan konplètman konple. Lè yo chanje distribisyon mezi yo, yo te dekouvri tranzisyon faz soti nan eta wèb la nan eta a pa gen entènèt.

Rechèch sa a mete aksan sou konpleksite ak potansyèl entanglement nan mond lan nan mekanik pwopòsyon. Li demontre ke entanglement ka egziste pi lwen pase pè patikil epi li gen enplikasyon byen lwen pou distribisyon ak estrikti enfòmasyon yo.

Definisyon:

– Entanglement: Nan mekanik pwopòsyon, entanglement se yon fenomèn kote de patikil vin lye ak sò yo vin mare.

– Lokal: Prensip lokalite a di ke okenn evènman nan yon sèl kote ka afekte imedyatman yon kote byen lwen.

– Tranzisyon faz: Nan fizik, yon tranzisyon faz refere a yon chanjman nan eta a nan matyè, tankou soti nan likid nan solid.

– Entanglement Entropie: Entanglement Entropie quantifies entanglement ant de objè oswa kantite enfòmasyon sou yon objè ki estoke nan yon lòt kote ki pa lokal.

Sous:

– Sous orijinal: Atik Quanta Magazine pa Natalie Wolchover

– Pa gen lòt sous yo bay