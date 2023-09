Varda veso espasyèl kole nan òbit, ap tann apwobasyon pou retounen sou Latè

Yon veso espasyèl komèsyal ki posede pa Varda Space Industries, yon demaraj ki espesyalize nan fabrikasyon nan espas, te nan òbit pi lontan pase prevwa pandan li ap tann apwobasyon gouvènman an pou retounen sou Latè ak yon koleksyon espesimèn pharmaceutique. Satelit la te lanse 12 jen ak objektif inisyal yon misyon yon mwa pou montre teknoloji konpayi an pou pwodwi materyèl komèsyal yo, patikilyèman pharmaceutique, andedan yon kapsil rekiperab ki fèt pou retounen pwodwi yo sou Latè pou analiz ak itilizasyon komèsyal yo.

Sepandan, rekiperasyon kapsil Varda a an rete kounye a apre Administrasyon Aviyasyon Federal (FAA) ak US Air Force te refize apwobasyon pou aterisaj li nan yon pati ki lwen Utah. FAA te deklare ke Varda te lanse veyikil li san li pa gen yon lisans pou retounen epi li pa t respekte egzijans regilasyon yo. Varda te mande yon rekonsiderasyon nan desizyon an, ki annatant kounye a. Konpayi an te vize opòtinite aterisaj nan kòmansman mwa septanm nan Utah Tès ak Fòmasyon Range men yo te refize pèmisyon akòz enkyetid sekirite.

Varda Space Industries te asire ke veso espasyèl li an nan bon kondisyon ak "an sante nan tout sistèm yo." Pandan ke veso espasyèl la fèt pou rete nan òbit pou yon ane konplè si sa nesesè, konpayi an ap travay aktivman ak patnè gouvènman yo pou pote kapsil la tounen sou Latè pi vit ke posib.

Biwo Operasyon Espas Komèsyal FAA a responsab pou bay lisans lansman komèsyal ak operasyon reantre. Sepandan, ajans la sitou revize aplikasyon pou lisans lansman, ak lisans reantre se relativman nouvo. FAA te lisansye 82 lansman komèsyal ane sa a, yon ogmantasyon enpòtan nan ane anvan yo. Ogmante kantite lansman komèsyal yo se sitou kondwi pa kadans lansman k ap monte SpaceX a. FAA te mande plis finansman pou kenbe vitès ak endistri espas komèsyal k ap grandi.

Prensipal enkyetid FAA a lè w ap revize aplikasyon pou lisans yo se sekirite piblik la, risk domaj pwopriyete, menas anviwonmantal, ak enplikasyon sekirite nasyonal la. Pandan ke li pa komen pou FAA a kareman refize yon aplikasyon pou lisans, machin reantre yo toujou relativman estraòdinè. Se sèlman de konpayi ki te resevwa yon lisans komèsyal FAA pou retounen nan dat.

Varda ak FAA te nan diskisyon konsènan plan konpayi an pou retounen regilyèman kapsil espas otomatik sou Latè ak enpak potansyèl li sou trafik aeryen komèsyal yo.