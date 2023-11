Konprann lòt moun atravè aksyon yo: Yon aspè kle nan koyisyon imen ak enplikasyon pou AI

By

Lè nou obsève aksyon yon moun, lespri nou travay byen vit pou dechifre entansyon yo. Rechèch ki te fèt pa chèchè pèsepsyon nan Johns Hopkins University te fè limyè sou fason moun ka konprann sa lòt moun yo ap eseye aprann tou senpleman lè yo gade aksyon yo. Etid inogirasyon sa a, ki te pibliye nan jounal Proceedings of the National Academy of Sciences, te revele yon aspè souvan neglije nan koyisyon imen, ak enplikasyon enpòtan pou devlopman nan sistèm entèlijans atifisyèl (AI).

Kontrèman ak rekonèt aksyon pragmatik, ki enplike predi aksyon imedya yon moun, etid la konsantre sou "aksyon epistemik." Aksyon sa yo fèt lè yon moun ap eseye rasanble enfòmasyon oswa aprann sou anviwònman yo. Pandan ke rechèch anvan yo te montre ke moun ka idantifye avèk presizyon aksyon pragmatik, yo te konnen ti kras sou fason nou wè ak konprann aksyon epistemik.

Nan yon seri eksperyans ki te enplike 500 patisipan yo, chèchè yo te mande moun yo pou yo gade videyo moun k ap souke bwat yo. Patisipan yo te kapab disène objektif yo nan Shaker-swa pou detèmine kantite objè ki andedan bwat la oswa pou rann kont fòm objè yo-nan yon kesyon de segonn. Kapasite sa a pou wè entansyon yon lòt moun atravè aksyon yo se tou de entwisyon ak remakab, mete aksan sou pwosesis mantal konplèks ke lespri nou fè san efò.

Konklizyon sa yo gen enplikasyon pi laj pou domèn devlopman AI. Lè yo konprann ki jan moun dedui objektif yon lòt moun atravè aksyon, chèchè yo ka desine sistèm AI ki pi byen ekipe pou kominike ak konprann konpòtman moun. Pou egzanp, yon asistan robo ki mache ak AI ta ka analize aksyon yon kliyan ak predi sa yo ap chèche, bay yon sèvis pi pèsonalize ak efikas.

Nan etid alavni, ekip Johns Hopkins la planifye pou envestige distenksyon ant entansyon epistemik ak entansyon pragmatik. Yo enterese tou nan eksplore lè konpetans obsèvasyon sa yo parèt nan devlopman imen epi si modèl enfòmatik yo ka konstwi pou plis elicide relasyon ki genyen ant aksyon fizik ak entansyon epistemik.

Rechèch sa a non sèlman bay bonjan apèsi sou konpreyansyon nou sou koyisyon imen, men tou ouvè nouvo posiblite pou teknoloji AI nan entèprete efektivman aksyon ak entansyon imen. Lè yo pwofite konesans sa a, sistèm AI alavni yo ka vin pi pèsepsyon ak konpetan nan konpreyansyon ak reponn a bezwen ak dezi imen.

Kesyon yo mande anpil

K: Ki sa ki aksyon pragmatik ak aksyon epistemik?

Aksyon pragmatik yo refere a aksyon ki enplike predi aksyon imedya yon moun, pandan y ap aksyon epistemik yo fèt lè yon moun ap eseye rasanble enfòmasyon oswa aprann yon bagay sou anviwònman yo.

K: Ki jan chèchè yo fè eksperyans yo?

Chèchè yo te mande 500 patisipan yo gade videyo kote yon moun souke yon bwat. Patisipan yo te kapab detèmine si shaker la t ap eseye kalkile kantite objè ki andedan bwat la oswa fòm objè yo.

K: Ki enplikasyon rechèch sa a pou AI?

Lè yo konprann ki jan moun wè ak dedwi entansyon lòt moun atravè aksyon, sistèm AI ka fèt pou pi byen konprann ak kominike avèk konpòtman moun. Pou egzanp, yon asistan robo ta ka byen predi sa yon kliyan ap chèche pou baze sou aksyon yo.